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दुकान नहीं तोड़ने का आश्वासन:ननकीराम माने, जूस पीकर तोड़ा अनशन

कोरबा2 घंटे पहले
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  • कंवर बोले- हटाया तो फिर करेंगे आंदोलन

रामपुर विधायक ननकीराम कंवर बुधवार को तीसरे दिन भी आंदोलन पर डटे रहे। वे तहसीलदार को हटाने की मांग पर अड़े हुए थे। बुधवारी बाईपास मार्ग पर कुआं भट्‌टा में सड़क के किनारे स्थित गैरेज की जमीन को खाली कराने के विरोध में ननकीराम कंवर अनिश्चितकालीन धरना और अनशन कर रहे थे। बुधवार की देर शाम तक उनका आंदोलन जारी रहा। इस बीच फिर एसडीएम सुनील नायक पहुंचे और उन्होंने कंवर से बात की। इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि दुकान को नहीं तोड़ा जाएगा। इसके बाद वे मान गए। एसडीएम ने उनको जूस पिलाकर अनशन और धरना खत्म कराया। तीन दिनों से जारी ननकीराम कंवर के आंदोलन के समर्थन में बीजेपी के अन्य नेता भी आ गए थे। बता दें कि बीते सोमवार को जमीन को खाली कराने कोरबा तहसीलदार पहुंचे थे। इसकी जानकारी होने पर रामपुर विधायक ननकीराम पहुंचे थे और यहां की जमीन खाली कराने के विरोध में उसी जगह पर धरना के साथ अनिश्चितकाल के लिए अनशन शुरू कर दिया था। वे तहसीलदार को हटाने की मांग कर रहे थे। इससे प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई थी। ननकीराम कंवर ने आंदोलन खत्म कर दिया है, लेकिन दुकान हटाने पर फिर आंदोलन करने की बात कही है।

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