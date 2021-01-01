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फिट इंडिया सायक्लोथान:एनसीसी कैडेट व खिलाड़ियों ने निकाली साइकिल रैली

कोरबा2 घंटे पहले
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  • पीजी कॉलेज की एनसीसी यूनिट व खेल विभाग ने किया आयोजन

गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आरके सक्सेना, एनसीसी प्रभारी डॉ. संजय यादव व वरिष्ठ खेल अधिकारी डॉ. बीएस राव के नेतृत्व में 35 एनसीसी कैडेट और 5 खिलाड़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश साइकिल रैली निकालकर दी। रविवार की सुबह साइकिल रैली घंटाघर से निकली, जिसका नेतृत्व प्राचार्य डॉ. सक्सेना ने किया।

शारीरिक मूवमेंट के तहत 28-सीजी बटालियन रायगढ़ के कमान अधिकारी कर्नल एचएस घुम्मन के निर्देश पर शासकीय पीजी कॉलेज की एनसीसी यूनिट व खेल विभाग के फिट इंडिया सायक्लोथान का आयोजन किया। ओपन थियेटर घंटाघर से शुरू हुई साइकिल रैली कोसाबाड़ी चौक होते हुए कॉलेज तक प्राचार्य डॉ. सक्सेना और एनसीसी अधिकारी डॉ. यादव के नेतृत्व में पहुंची।

खेल अधिकारी डॉ. राव के नेतृत्व में 5 खिलाड़ियों ने ओपन थियेटर से आईटीआई चौक, बालको होते हुए टाइगर पाइंट तक साइकिल रैली निकाल कर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। साइकिल रैली द्वारा यातायात नियंत्रण के लिए यातायात थाना ने मदद की। फिट इंडिया मूवमेंट भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा खेल दिवस 29 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में शुरू किया था।

इसका उद्देश्य लोगों को अधिक से अधिक शारीरिक कार्य करने प्रोत्साहित करना है, ताकि वे अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें। एक स्वस्थ देश का निर्माण कर सकें। पूरे विश्व में शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

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