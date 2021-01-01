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नवरात्रि के पहले तालाब और परिसर को संवरेगा:चैतुरगढ़ पर्यटन केन्द्र में बनेंगे नए काॅटेज, पुरातत्व विभाग की सहमति से होगा काम

कोरबा2 घंटे पहले
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छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहे जने वाले चैतुरगढ़ को नए स्वरूप देने की तैयारी चल रही है। नवरात्रि पर मां महिषासुर मर्दिनी मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कई नई सुविधाएं भी मिलेंगी। पहाड़ी के ऊपर पानी और बिजली की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। साथ ही नए कॉटेज बनाए जाएंगे। वन विभाग के पहले से यहां काॅटेज हैं। चैतुरगढ़ पहाड़ के ऊपर 4 तालाब, सिंधी, सुकरी, गर्गज हैं।

साथ ही तीन मुख्य द्वार मेनका, सिंह व हुंकारा है। इसे भी संवारा जाएगा। इसके लिए पुरातत्व विभाग से भी चर्चा की जा रही है। मंदिर परिसर में क्रेडा ने सोलर लाइट लगाया है इसे भी सुधारा जाएगा। भारतीय पुरातत्व विभाग मंदिर परिसर को संरक्षित करता है। इसलिए उनकी गाइड लाइन के आधार पर ही निर्माण कार्य कराया जाएगा।

पर्यटन की दृष्टि से कराया जाएगा कार्य: कलेक्टर

कलेक्टर किरण कौशल का कहना है कि चैतुरगढ़ में पर्यटन की दृष्टि से कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारियों से चर्चा की गई है। धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में पहले से ही चैतुरगढ़ की पहचान है। उसे और विकसित किया जाएगा। ताकि लोगों को अधिक सुविधा मिले।

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