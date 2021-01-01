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जानना जरूरी:अब डाकघर भी वसूल रहा खाता चालू रखने मेंटेन चार्ज

कोरबा2 घंटे पहले
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  • 500 रुपए से कम राशि रहने पर लगेगा 100 रुपए, जानकारी नहीं होने से खाताधारकों को होगा नुकसान

राष्ट्रीयकृत व गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों की तर्ज पर अब डाकघर भी अपने खाताधारकों से खाता मेंटेन करने का चार्ज वसूलने लगा है। इसकी जानकारी यहां के खाताधारकों को नहीं होने से पर उन्हें नुकसान हो सकता है। ऐसे खाताधारकों को चाहिए कि वे अपने अकाउंट में न्यूनतम 500 रुपए जरूर रखें। ऐसा नहीं करने पर उनके खाता में जब भी राशि जमा होगी, डाक विभाग 100 रुपए मेंटेन चार्ज के रूप में कटौती कर लेगा। बैंकों के साथ ही एक बड़ा वर्ग डाकघरों में सेविंग अकाउंट खोल रखे हैं। सरकारी सेवा के पेंशनरों के साथ ही सामान्य लोग भी राशि को सुरक्षित रखने डाक विभाग में खाता खोलकर वहां जमा करते हंै और समय पर निकासी भी। ऐसे खाताधारकों के लिए यह अच्छी खबर हो सकती है कि वे समय रहते नए नियम को जान लें। अन्यथा उन्हें आर्थिक क्षति हो सकती है। डाकघर ने सेविंग अकाउंट में बैलेंस की लिमिट में बदलाव किए हैं। पहले जहां मिनिमम बैलेंस की लिमिट 50 रुपए तय की गई थी, उसे अब बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। यह नियम 11 दिसंबर 2020 से लागू हो गया है।

आधार से लिंक होना भी जरूरी, नोटिफिकेशन जारी
डाक विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अगर आप का डाक घर में सेविंग अकाउंट है और वह आधार से लिंक नहीं हैं तो जरूर करा लें। ऐसा नहीं करने पर कई तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। डाकघरों ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किए हैं, ताकि जो लोग छूट गए हैं, वे लिंक करा सकें।

दी है खाताधारकों को जानकारी, पोस्ट मास्टर
डाकघर के मुख्य पोस्ट मास्टर एमआर कुर्रे ने बताया कि दिसंबर के अंतिम पखवाड़े में ऐसा आदेश लागू हुआ है। इसकी जानकारी डाक मुख्यालय से ही संबंधित खाताधारकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिए गए हैं। इस बदलाव की जानकारी खाताधारकों को होनी चाहिए। अन्यथा उन्हें बाद में परेशान होना पड़ेगा।

अब 50 रुपए में नहीं खुलेगा नया बचत खाता
बदलाव के तहत पहले जहां डाकघरों में कोई भी व्यक्ति 50 देकर नया खाता खुलवा लेता था, वह अब नहीं होगा। डाक विभाग में खाता खुलवाने के लिए अब कम से कम 500 रुपए जमा करने होंगे। अगर किसी पुराने खाते में इतनी राशि नहीं है तो उन्हें मेंटेन रखने के लिए डाक विभाग खाताधारक से 100 रुपए की वसूली कर लेगा।

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