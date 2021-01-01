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प्रदर्शन:नौकरी की मांग पर कुसमुंडा खदान के भू-विस्थापितों ने 12 घंटे तक रोके रखा कोयला उत्पादन और डिस्पैच

कोरबाएक घंटा पहले
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खदान में आंदोलन करते भू विस्थापित। - Dainik Bhaskar
खदान में आंदोलन करते भू विस्थापित।
  • जटराज व बरकुटा गांव के भू-विस्थापितों ने खोला प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा, एसईसीएल प्रबंधन के रवैये से नाराजगी

एसईसीएल कुसमुंडा खदान के भू-विस्थापितों ने नौकरी की मांग को लेकर प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तड़के 4 बजे भू-विस्थापित कुसमुंडा खदान पहुंचे और कोयला उत्पादन बंद करा खदान के भीतर सतर्कता चौक पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इससे कोयला डिस्पैच भी रुक गया। बार-बार आश्वासन के बाद भी नौकरी नहीं देने पर भू-विस्थापितों में एसईसीएल के खिलाफ गुस्सा है। खदान के भीतर पहुंच कर आंदोलन करने वाले भू-विस्थापित नौकरी की मांग पर अड़े रहे।

भू-विस्थापितों ने कहा प्रबंधन नौकरी देने में आनाकानी कर रहा है। कंपनी के अफसर ध्यान नहीं दे रहे हैं। खदान पहुंच कर आंदोलन करने वाले भू-विस्थापितों को एसईसीएल के अफसर समझाइश देते रहे, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे।

आंदोलन की सूचना पर जब तहसीलदार पहुंचे, तब उन्होंने भू-विस्थापितों की मांगों को लेकर एसईसीएल के अधिकारियों की उपस्थिति में चर्चा की। इसमें प्रबंधन की ओर से 2 माह में भू-विस्थापितों की मांगों का निराकरण का आश्वासन दिया गया। इसके बाद शाम 4 बजे आंदोलन खत्म हो गया। इधर आंदोलन के चलते खदान में तड़के से शाम तक 12 घंटे तक खदान में कोयला उत्पादन और डिस्पैच बाधित रहा।

बार-बार आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रहे ग्रामीण

भू-विस्थापितों की मांगे और समस्याओं का निराकरण नहीं होने से ग्रामीण बार-बार आंदोलन के लिए मजबूर हो रहे हैं। इससे पहले भी खदान के प्रभावित भू-विस्थापित कोयला उत्पादन व डिस्पैच बाधित कर चुके हैं। इसके बाद भी भू-विस्थापितों की मांगे और समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है। इसके कारण आंदोलन की स्थिति बनती है।

जटराज गांव में 54 एकड़ भूमि का किया था अधिग्रहण

एसईसीएल कुसमुंडा खदान के विस्तार के लिए प्रबंधन ने कई गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया है। इसमें जटराज गांव के ही 54.89 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। इसमें 27 खातेदारों को नौकरी दी जाती है। कई लोगों को नौकरी देने की प्रक्रिया आगे जरूर बढ़ चुकी है, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं मिली है। इससे भू-विस्थापित नाराज हैं।

नियमों का हवाला, विवाहित महिलाओं को नौकरी नहीं: कुसमुंडा खदान के बरकुटा गांव में महिला भू-विस्थापितों ने भी नौकरी के लिए आवेदन दिया है। इसमें निरुपा बाई, नीलिमा, इंदुबाई, सरिता व अन्य को अब तक नौकरी नहीं दी गई है। प्रबंधन विवाहित महिला खातेदारों को नौकरी नहीं देने के नियम का हवाला देता है। यहां कुछ पुरुष खातेदार भी हैं, जिनको नौकरी देनी है, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं मिली है।

लक्ष्य से पीछे चल रही खदान

इधर कुसमुंडा खदान कोयला उत्पादन लक्ष्य से पीछे चल रही है। इस साल खदान से 46 मिलियन टन कोयला निकालना है, अब तक 38 मिलियन टन उत्पादन हो जाना था, लेकिन सिर्फ 23.7 मिलियन टन तक ही उत्पादन हुआ है। भू-विस्थापितों के विरोध से उत्पादन व डिस्पैच पर असर पड़ रहा है।

मांगें पूरी करने प्रबंधन गंभीर नहीं

बरकुटा गांव की महिला भू-विस्थापित निरुपा बाई का कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी जमीन एसईसीएल को दे दी है। उनकी जमीन से एसईसीएल कोयला निकाल चुका है, लेकिन नौकरी देने में नियमों का हवाला देता है। परिवार के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं भू-विस्थापित विनोद यादव का कहना है कि प्रबंधन सिर्फ आश्वासन देता है, लेकिन नौकरी नहीं दे रहा। इसलिए वे आंदोलन के लिए मजबूर हैं।

2 माह में निराकरण का आश्वासन

कटघोरा तहसीलदार रोहित सिंह ने कहा कि नौकरी की मांग को लेकर खदान में भू-विस्थापितों ने आंदोलन किया था। कुसमुंडा जीएम ने 2 माह में मांगो का निराकरण का आश्वासन दिया है। इसके बाद भू-विस्थापितों ने आंदोलन खत्म कर दिया है।

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