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कार्यक्रम:गोदग्राम पाली में दिवा शिविर से लोगों को किया जागरूक

कोरबा2 घंटे पहले
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महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज व महिला सशक्तिकरण की परिकल्पना बनाई थी, जिसे साकार करने की जरूरत आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए शनिवार को केएन कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयं सेवकों ने रासेयो के जिला संगठक वायके तिवारी के नेतृत्व व कार्यक्रम अधिकारी जीएम उपाध्याय के मार्गदर्शन में दिवा शिविर आयोजित कर गांव के लोगों को जागरुक किया।

तिवारी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण में सुकन्या समृद्धि योजना व लघु बचत योजनाओं की अहम भूमिका होती है। इसे गांव के लोग समय पर अपनाते हैं तो परिवार की समृद्धि बनी रही। गुड़ीआमा मंच पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य डाकघर कोरबा के पोस्टमास्टर एमआर कुर्रे व विजय दुबे ने गांव के लोगों को सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने, जमा करने, ब्याज दर तथा भविष्य में उससे मिलने वाले फायदे के बारे में जानकारी दी।

पोस्टमास्टर कुर्रे ने कहा कि बालिकाओं के बेहतर भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना वरदान है। इस दौरान पंच इंद्रपाल सिंह कंवर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लीला बाई यादव, मितानिन सोनकुंवर यादव, सुनीता यादव, सुशीला कंवर, धमती विश्वकर्मा, प्रिया शुक्ला, सुमन शुक्ला उपस्थित थे।

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