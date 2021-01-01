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अभियान:पुरानी बस्ती के आसपास के 127 बच्चों को पिलाई पोलियो की खुराक

कोरबा2 घंटे पहले
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महिला बाल विकास विभाग के सीतामणी सेक्टर अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 4 पुरानी बस्ती में 127 बच्चों को दवा पिलाई गई। दवा की पहली खुराक फरहद अली को पिलाई गई। बच्चों को चॉकलेट भी बांटे।

यहां टीकाकरण कार्य में एएनएम सुधा बंसोड़, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लाजवन्ती दीवान, मितानिन कृष्णा देवांगन, सहायिका रमा देवी, नर्सिंग प्रशिक्षिका शिवानी लहरे, आरती शाह, नागरिक शहादत अली ने सहयोग किया।

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