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निशाना साधा:बेला जंगल में पुलिस ने की चांदमारी

कोरबा2 घंटे पहले
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बालको नगर के बेला जंगल में कोरबा पुलिस बल की चांदमारी चल रही है। रविवार को पुलिस लाइन से वाहन में पुलिस जवानों ने जंगल में निश्चित स्थान पर पहुंचकर चांदमारी करते हुए बंदूक से निशाना साधा।

एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर के मुताबिक पुलिस जवानों को हर साल बंदूक चलवाकर उनका अभ्यास कराया जाता है। इसी क्रम में इन दिनों चांदमारी की जा रही है।

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