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तहसीलदार के आश्वासन पर माने:मालगाड़ी रोकने निकले आंदोलनकारियों को पुलिस ने रास्ते में ही रोका, सड़क पर बैठकर की नारेबाजी

कोरबा2 घंटे पहले
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  • जल्द ही नहीं चलाई यात्री ट्रेन तो फिर करेंगे आंदोलन

लॉकडाउन के बाद करीब 11 माह बीत जाने के बावजूद गेवरारोड रेलवे स्टेशन से यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू नहीं किया गया है। इसे लेकर अब लोग आंदोलित होने लगे हैं। पहले की घोषणा के अनुसार माकपा के नेतृत्व में बुधवार को मालगाड़ी रोकने लोग आगे बढ़े। पहले से ही आंदोलन की जानकारी होने के कारण पुलिस, आरपीएफ, सीएएफ के जवान बड़ी संख्या में इमलीछापर में तैनात थे। आंदोलनकारियों को बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। इसके बाद वे सभी बीच सड़क पर दो घंटे तक नारेबाजी करते हुए बैठे रहे। इस बीच रेलवे के अधिकारी मान-मनौव्वल करते रहे। अंत में तहसीलदार ने रेल अधिकारियों से चर्चा के बाद 15 दिन का समय मांगा। इस पर आंदोलनकारियों ने सहमत होते हुए अपना आंदोलन समाप्त किया। माकपा नेता वीएम मनोहर, प्रशांत झा सहित अन्य कहा है कि यदि 15 दिन के अंदर मांगें नहीं मानी गईं तो फिर से आंदोलन किया जाएगा।

रेलवे फाटक से 200 मीटर पहले ही पुलिस ने रोका
रेल सुविधाओं के लिए निरंतर प्रयास करने वाले माकपा नेता मनोहर अपने स्तर पर जुटे हुए हैं। इसी तरह के प्रयास रामकिशन अग्रवाल, न्याज नूर आरबी आदि भी कोशिश कर रहे हैं। बुधवार को माकपा समर्थक बुधवार को गेवरारोड पहुंच गए थे। यहां माकपा ने विरोध करने वालों की संख्या बढ़ने के बाद हाथों में लाल झंडा लिए आगे बढ़े, लेकिन उन्हें रेलवे फाटक से 200 मीटर पहले ही रोक दिया गया।

आंदोलन को इनका भी मिला समर्थन: आंदोलन में माकपा के साथ रेल संघर्ष समिति के रामकिशन अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, अंबरीश प्रधान, अंकित सावलानी भी मौके पर पहुंचकर समर्थन दिए। जनसंगठन पार्टी के विशाल केलकर भी अपने समर्थकों के साथ आंदोलन में शामिल होकर यात्री ट्रेनों की मांग को पूरा करने मौके पर मौजूद अफसरों पर दबाव बनाते रहे।

कई मांग थी, पर एक पूरी कराने अड़े थे: माकपा नेताओं ने रेल प्रशासन के खिलाफ 7 से अधिक मांगों को पूरा करने लिखित ज्ञापन दिए थे। जब मौके पर कोई जिम्मेदारी अधिकारी नहीं होने की बात सामने आई, तब वे एक मांग छत्तीसगढ़ को गेवरारोड से चलाने की करते हुए अड़ गए, लेकिन इस पर भी एआरएम अग्रवाल कहते रहे कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं।

जल्द पूरी हो इसकी कोशिश होगी: एआरएम क्षेत्रीय रेल प्रबंधक मनीष अग्रवाल ने कहा कि माकपा के ज्ञापन को वे मंडल मुख्यालय भेज दिए हैं। आज जिस तरह से लोगों ने विरोध-प्रदर्शन किया है, उसकी हकीकत वरिष्ठ अफसरों को बता दी गई है। लोगों की परेशानी को देखते हुए कोशिश रहेगी कि 15 दिन के भीतर उनकी मांग पूरी हो जाए।

अफसरों की तिकड़ी में फंसे माकपा नेता
प्रदर्शनकारियों को क्षेत्रीय प्रबंधक रेल मनीष अग्रवाल नहीं समझा पाए। आधा घंटे तक सीएसपी दर्री खोमनलाल सिन्हा, एआरएम मनीष अग्रवाल व नायब तहसीलदार शशिभूषण सोनी मनाए। सीएसपी सिन्हा व एआरएम अग्रवाल ने भी समझाइश दी, लेकिन नहीं माने। माकपा नेता लिखित में एक तिथि की मांग कर रही थी, जब दोनों अधिकारी नहीं मना सके, तब नायब तहसीलदार सोनी आग आए और 15 दिन का समय मांगते हुए आश्वासन दिए।

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