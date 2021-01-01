पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

गोपालपुर में चल रहा आंदोलन:सिविल ड्रेस में आई पुलिस छीन भागी पुतला, नहीं जला सके

कोरबा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • केंद्र की नीतियों के खिलाफ पुतला जलाने की तैयारी थी, सब देखते रह गए

एटक के नेतृत्व में कामगारों व स्थानीय लोगों की मांगों को लेकर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन गोपालपुर धरना चल रहा है। इसी कड़ी में नेताओं ने बुधवार को केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर पुतला दहन की तैयारी कर रखी थी, लेकिन वे पुतला नहीं जला पाए। जब नेता पुतला लेकर नारेबाजी कर रहे थे, तब वहां अचानक सिविल ड्रेस में पुलिस के जवान पहुंचे और आंदोलन करने वाले लोगों के हाथ से पुतला छीन कर ले गए और वहां मौजूद नेता और अन्य लोग देखते रह गए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser