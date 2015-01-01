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पहले की योजना फेल:हाथी प्रभावित गांवों की सुरक्षा के लिए सोलर फेसिंग लगाने का प्रस्ताव

कोरबा2 दिन पहले
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  • देखरेख के अभाव में बैटरी, तार-खंभे गायब

लेमरू एलीफेंट रिजर्व के तहत हाथी प्रभावित गांवों की सुरक्षा के लिए सोलर पॉवर फेसिंग लगाने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। इसके पहले कोटमेर, चाकामार व सरदुकला गांव में लगे सोलर फेसिंग से देखरेख के अभाव में बैटरी व तार-खंभे गायब हो गए थे। अब विभाग के अधिकारी इसे मॉडल के तौर पर लगाने की बात कह रहे हैं। हाथी भी पेड़ की टहनी को फेंककर तार को तोड़ देते हैं। इससे करंट नहीं रहता। वनमंडल कोरबा के करतला, कुदमुरा, पसरखेत, बालको व कोरबा क्षेत्र हाथी प्रभावित है। 50 गांव ऐसे हैं जहां हाथी उत्पात मचाते रहते हैं। एक से अधिक बार आ चुके हैं। ऐसे गांवों की सुरक्षा के लिए सोलर पॉवर फेसिंग लगाने की तैयारी की जा रही है। केम्पा मद से इसका प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। साथ ही सोलर हाईमॉस्क लाइट, पीपुल्स रेस्क्यू कैम्प का निर्माण भी कराया जाएगा। ताकि मानव-हाथी के द्वंद को रोका जा सके। रिजर्व में 180 गांव आ रहे हैं। यहां सुरक्षा के उपाय किए जाएंगे। रिजर्व में आने वाले गांव को विस्थापित नहीं किया जाएगा। ग्रामीण गांव में ही रहेंगे। इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर अनिल सोनी का कहना है कि गांव की सुरक्षा के लिए उपाय किए जा रहे हैं। पहले फसल की सुरक्षा के लिए सोलर फेसिंग का काम कराया गया था। अब इसकी देखरेख भी की जाएगी। प्रपोजल तैयार होने के बाद मंजूरी के लिए भेजा जाना है।

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