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बच्चों को पिलाई खुराक:एचटीपीपी में चला पल्स पोलियाे अभियान

कोरबा2 घंटे पहले
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एचटीपीपी कोरबा पश्चिम चिकित्सालय में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत विद्युत संयंत्र के आसपास के गांवों में 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिरिक्त मुख्य चिकित्साधिकारी एके वाजपेयी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता संदीप श्रीवास्तव ने बच्चों को पल्स पोलियो की दो बूंद पिलाकर की।

अस्पताल परिसर, शाॅपिंग सेंटर व आसपास के श्रमिक बस्ती गरमपानी, धनुवारपारा, उड़िया बस्ती, राजीव नगर में चलित इकाइयों ने बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई गई। अभियान में वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डॉ. केएन साहू, डॉ. श्वेतांबरी महंता, डॉ. रेणु कौशिक, डॉ. सीपी जायसवाल व डॉ. मंजुला साहू का योगदान रहा। तीन दिवसीय अभियान 2 फरवरी तक चलेगा। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक घर-घर जाकर बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी।

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