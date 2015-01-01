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सतर्क रहें:जिले में मिले रिकार्ड 300 मरीज, सीआईएसएफ के दीपका व गेवरा कैंप से 8 केस

कोरबाएक दिन पहले
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  • शहरी क्षेत्र के हर वार्ड से मिले मरीज

त्योहारी सीजन के बीच बुधवार को जिले में पहली बार रिकार्ड 3 सौ कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। जो कोरोना संक्रमण बढ़ने के संकेत के साथ ही चिंता की बात है। ऐसे में त्योहारी सीजन में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए संभलकर रहने की जरूरत है। साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना भी जरूरी है। दरअसल इस सीजन में सड़क समेत बाजार में लोगों की भीड़ बढ़ी है। दूसरी ओर लोग कोरोना से बचने के प्रति लापरवाही भी बरतने लगे हैं। इसी कारण जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बुधवार को शहरी क्षेत्र के हर वार्ड से संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके अलावा अन्य सभी विकासखंड के अलग-अलग क्षेत्रों से मरीज है। पुलिस लाइन से जहां एक कर्मी संक्रमित मिला है वहीं सीआईएसएफ के दीपका व गेवरा से 8 जवान संक्रमित मिले हैं।

जिले में रिकवरी रेट 78 प्रतिशत पहुंचा
जिले में एक ओर कोरोना संक्रमण बढ़ने से प्रतिदिन ज्यादा संख्या में मरीज मिल रहे हैं तो स्वस्थ होने की दर भी बढ़ रही है। इस कारण संक्रमित मरीजों की औसत रिकवरी रेट बढ़कर 78 प्रतिशत हो गया है। अब तक 9 हजार 570 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। जिनमें से 3 हजार 236 ग्रामीण क्षेत्र से और 6 हजार 334 मरीज शहरी क्षेत्र के हैं।

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