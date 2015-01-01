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अनदेखी:नियमित ट्रेन को 3 दिन चला रहे, जब संपर्क क्रांति उस दिन नहीं, समानता नहीं होने से यात्री परेशान

कोरबाएक घंटा पहले
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  • रेल प्रशासन की अदूरदर्शी सोच का खामियाजा भुगत रहे जिले के यात्री, चाहे संपर्क क्रांति हो या सारनाथ एक्सप्रेस

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में बैठे अधिकारी यात्रियों को सुविधा मिले बिना यह सोचे ही ट्रेनों को चलाने में अधिक रुचि ले रहे हैं। 8 माह से बंद यात्री ट्रेनों के कारण एक तरह से कोरबा जिले का विकास ही थम गया है। ऊपर से जिन ट्रेनों को बोर्ड से चलाया जा रहा उसके दिन को नजरअंदाज कर यात्रियों को परेशान किया जा रहा है। अगर रेलवे के अफसर यात्रियों का हित सोचते तो ऐसे दिनों का चुनाव करते, जिससे यहां से जाने वाले लोगों को बिलासपुर में कोई न कोई कनेक्टिंग ट्रेन मिलती। पर ऐसा नहीं होने से लोगों को संबंधित ट्रेन का ही लाभ मिलता है। आगे के स्टेशनों में जाने के बाद उन्हें या तो 4 से 5 घंटे इंतजार करना पड़ता है या उस दिन संबंधित ट्रेन ही नहीं होती। कोरबा से अभी लिंक एक्सप्रेस नियमित चल रही है, जो शाम को यहां 4.10 बजे छूटती है, जिसका बिलासपुर में किसी ट्रेन से मिलन नहीं होता है। हां सारनाथ एक्सप्रेस पकड़नी हो या फिर अमरकंटक एक्सप्रेस यहां के यात्रियों को लिंक एक्सप्रेस से बिलासपुर पहुंच कर उक्त ट्रेनों का इंतजार करना पड़ता है। अमरकंटक रात के 9 बजे है तो सारनाथ रात के 11 बजे, जबकि लिंक एक्सप्रेस शाम 6 बजे बिलासपुर पहुंच जाती है। जिले के यात्रियों के लिए गंभीर समस्या यह है कि अगर वे दिल्ली जाने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में टिकट ले रखे हैं तो ऐसे लोगों को यहां से बायरोड बिलासपुर जाने मजबूर होना पड़ रहा है। इस परेशानी से बचाया जा सकता था, लेकिन अफसर चाहते ही नहीं हैं। अगर वे चाहते तो कोरबा से अमृतसर के बीच नियमित चलने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को उसी दिन चलाया जाता जिस दिन संपर्क क्रांति चलती है। इस संबंध में रेलवे के जिम्मेदार अधिकारियों से चर्चा करने की कोशिश की गई लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।

दो हजार खर्च कर पहुंचना होता है बिलासपुर
बालको निवासी संजय गौतम ने बताया कि उनको दिल्ली आवश्यक काम से जाना था। इसके लिए उन्होंने संपर्क क्रांति में टिकट तो बुक करा लिए। लेकिन जब पता चला कि संपर्क क्रांति जिस दिन चल रही है उस दिन यहां से कोई ट्रेन ही नहीं है। फिर क्या था मजबूरी में बालकोनगर से एक टैक्सी दो हजार रुपए में बुक कर बिलासपुर पहुंचा। अगर कोई ट्रेन चलती या फिर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को भी उसी दिन चलाया जाता जिस दिन संपर्क क्रांति चलती है तो कोई परेशानी नहीं होती और दो हजार भी बच जाते।

जिले के यात्रियों को इस तरह परेशान होना पड़ रहा
1. गाड़ी संख्या 02883 संपर्क क्रांति एक्सप्रेस
सोम, गुरु व शनिवार को चलती है। बिलासपुर से कटनी के रास्ते दिल्ली जाने वालों के लिए यह अच्छी सुविधा है। लेकिन कोरबा के यात्रियों को यह ट्रेन पकड़ने मशक्कत करनी पड़ती है।
2. गाड़ी संख्या 08237 कोरबा-अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस
यह ट्रेन नियमित है, लेकिन बोर्ड इसे अभी स्पेशल के रूप में सप्ताह में 3 दिन मंगल, बुध व शुक्र को चला रहा है। मंडल के अधिकारी अगर इस ट्रेन को सोम, गुरु व शनि को चलाते तो कोरबा से जाने वाले यात्रियों को बिना किसी व्यवधान के संपर्क क्रांति मिलती।
3. एक्सप्रेस बिलासपुर में रात 10.55 बजे छपरा के लिए रवाना होती है। इस ट्रेन को पकड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेस से जाने मजबूर होना पड़ता है और बिलासपुर में 5 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है।
4. अमरकंटक एक्सप्रेस बिलासपुर से भोपाल जाने के लिए रात 9 बजे छूटती है। इसके लिए भी लिंक एक्सप्रेस ही विकल्प है। इसके पहले बिलासपुर की ओर जाने सुबह 3 दिन छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस तो है लेकिन उसका किसी लंबी दूरी की ट्रेन से कनेक्शन नहीं मिल पाता है।

इतना ध्यान तो अधिकारियों को ही देना पड़ेगा
जिला चेंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के उपाध्यक्ष व रेल मामलों के जानकार रामकिशन अग्रवाल ने कहा ट्रेनों के चलने के शेड्यूड को रेल मंडल के अधिकारियों को देखना होगा। अफसर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए दिन का चयन कर सकते हैं, पर वे ऐसा करना ही नहीं चाहते हैं।

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