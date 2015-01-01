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कार्रवाई:आईपीएल के फाइनल मुकाबले में लगवा रहा था सट्‌टा, मोबाइल समेत गिरफ्तार

कोरबा2 दिन पहले
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बांकीमोंगरा थाना अंतर्गत कटाईनार मेन रोड निवासी 33 वर्षीय रंजीत जायसवाल बनारसी डेलीनीड्स का संचालक है। वह आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्‌टा खिलवा रहा था। मंगलवार को मुंबई इंडियन और दिल्ली के बीच चल रहे फाइनल मुकाबला में वह सट्‌टा लगवाते हुए खाईवाल का काम कर रहा था। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने घेराबंदी करके उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके मोबाइल में आईपीएल के फाइनल मुकाबले में हार-जीत के लिए पैसे लगे होने का पता चला। साथ ही ऑनलाइन पेमेंट होना भी पाया गया। पूछताछ में रंजीत ने आईपीएल में सट्टा लगाकर खाईवाली करना स्वीकार किया। साथ ही ऑनलाइन पेमेंट से रकम लेन-देन होना बताया। तलाशी लेने पर उसके पास से सट्‌टा में लगे 2 हजार समेत प्रयुक्त मोबाइल जब्त कर लिया गया।

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