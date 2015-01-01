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वारदात:ट्रांसपोर्टनगर से स्कूटी तो इतवारी बाजार से बाइक पार, केस दर्ज

कोरबा2 दिन पहले
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शहर में त्योहारी सीजन के दौरान दो व्यापारियों की दोपहिया वाहन की चोरी हो गई। दोनों मामले की रिपोर्ट पर पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है। सीएसईबी चौकी अंतर्गत ट्रांसपोर्टनगर में अजय कुमार अग्रवाल की टाइल्स और सेनेट्री की दुकान है, जहां शनिवार को दिवाली की रात अजय ने अपने बड़े भाई शिव अग्रवाल की लक्ष्मी ऑटो पार्ट्स नामक दुकान के पास अपनी स्कूटी सीजी-12-एएल-1985 को खड़ी की थी। इसके बाद वह कार से घर चले गए थे। अगले दिन दुकान पहुंचने पर वहां स्कूटी नहीं थी। दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज देखने पर उसमें एक व्यक्ति सुबह करीब 6-7 बजे के बीच स्कूटी ले जाते दिखा। इसकी जानकारी सीएसईबी चौकी में देते हुए रिपोर्ट लिखाई गई। इसी तरह इतवारी बाजार निवासी कादर मेमन की बाइक सीजी-12-एएल-8266 एक सप्ताह पहले रात में उनके दुकान के पास खड़ी थी, जो रात में चोरी हो गई। सुबह दुकान के पास बाइक नहीं मिलने पर उन्होंने खोजबीन की, लेकिन बाइक का पता नहीं चला। इसके बाद मामले की रिपोर्ट कोतवाली में लिखाई गई। दोनों मामले में पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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