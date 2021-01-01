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हरदीबाजार क्षेत्र में हुई घटना:तालाब में एसईसीएल कर्मी ने लगाई छलांग, लापता

कोरबाएक घंटा पहले
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तालाब में खोजबीन करते नगर सेना के प्रशिक्षित जवान। - Dainik Bhaskar
तालाब में खोजबीन करते नगर सेना के प्रशिक्षित जवान।
  • 2 दिन से गोताखोर कर रहे खोजबीन, परिजन ने मानसिक बीमार बताया

एसईसीएल कर्मी भुवनेश्वर राजवाड़े को शनिवार को परिजन कार में बिठाकर कुसमुंडा से बिलासपुर ले जा रहे थे। इस दौरान भिलाईबाजार से आगे केसला-बिंझरीभाठा में बने तालाब को देखकर राजवाड़े ने कार रुकवाई। फिर मुंह धोने की बात कहते हुए तालाब के पास वह पहुंचा, जहां उसने एकाएक छलांग लगा दी। तालाब में नहा रही महिलाओं ने उसे देखकर बचाने आवाज लगाई।

कार में बैठे परिजन जब तक वहां पहुंचे, पानी में राजवाड़े डूब चुका था। परिजन ने तालाब में खोजबीन कराई, लेकिन राजवाड़े नहीं मिला। शाम को पुलिस को सूचना दी गई। रविवार की सुबह पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से खोजबीन कराई। नगर सेना के प्रशिक्षित जवानों ने भी तालाब में घुसकर खोजबीन की, लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद भी रविवार की शाम तक लापता का पता नहीं चला।

मानसिक इलाज के लिए ले जा रहे थे बिलासपुर

भुवनेश्वर राजवाड़े एसईसीएल के कुसमुंडा खदान में डंपर ऑपरेटर है। परिजन को उसके परिजन ने बताया कि वह मानसिक बीमार है। उसके इलाज के लिए ही वे कार में बिठाकर उसे बिलासपुर ले जा रहे थे। इस दौरान घटना हुई। तालाब में करीब 12 फीट की गहराई है। वहीं कीचड़ भी अभी नहीं जमा है। 24 घंटे तक खोजबीन के बाद भी पता नहीं चलने से पुलिस मामले को संदिग्ध नजरिए से देख रही है।

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