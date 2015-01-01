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मांग पूरी:रोजगार देने के आश्वासन पर खोला सराईपाली परियोजना का ताला

कोरबा2 दिन पहले
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  • 1 माह से चल रहा था आंदोलन, युवाओं को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण देगा प्रबंधन

ऊर्जाधानी भू-विस्थापित किसान कल्याण समिति की एसईसीएल प्रबंधन के साथ समझौता वार्ता के बाद सराईपाली परियोजना का ताला खोल दिया गया। समिति एक महीने से ताला बंद आंदोलन चला रही थी। एसईसीएल प्रबंधन ने मांगों को लेकर चर्चा की। इसके तहत ठेका कंपनी भू-विस्थापितों को रोजगार उपलब्ध कराएगी। बेरोजगारों को शत-प्रतिशत रोजगार देने के साथ ही कुशल कामगार नहीं मिलने पर ही बाहर के लोगों को रखने पर सहमति बनी। ग्राम राहाडीह की अधिकृत जमीन के प्रकरण का निपटारा किया जा चुका है। परिवार के नामित व्यक्ति को जल्द ही रोजगार दिया जाएगा। कौशल उन्नयन के तहत बेरोजगारों को कई ट्रेड में ट्रेनिंग देने के बाद रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। पार्ट्स सप्लाई, सिविल वर्क, पौधरोपण जैसे कार्यों में भू-विस्थापितों को प्राथमिकता दी जाएगी। मूलभूत सुविधाओं के निराकरण के लिए एसईसीएल प्रबंधन भू-विस्थापितों के साथ चर्चा करती रहेगी। मांगों की सहमति के बाद तालाबंद आंदोलन समाप्त हो गया। इस मौके पर ब्रजेश श्रीवास, श्यामू जायसवाल, श्रीकांत सोनकर, रूद्रदास महंत, प्रकाश कोर्राम, ललित महिलांगे, दीपक श्याम, गजेन्द्र सिंह ठाकुर, नरेन्द्र प्रधान, मनोज यादव, अर्जुन वस्त्रकार समेत बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित थे।

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