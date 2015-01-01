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बैठक:राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने दिखाई ताकत

कोरबाएक घंटा पहले
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  • एटक कार्यालय में कोयला उद्योग में हड़ताल को सफल बनाने बनाई रणनीति

राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल 26 नवंबर को है। शुक्रवार को एटक कार्यालय में बैठक कर कोयला उद्योग में हड़ताल को सफल बनाने की रणनीति बनाई गई। इसमें एटक, सीटू, एचएमएस और एसईकेएमसी के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए दीपेश मिश्रा ने कहा कि भाजपा सरकार ने सभी को साथ लेकर चलने का मुखौटा अपने पहले कार्यकाल में पहना था। वह दूसरे कार्यकाल में उतार कर फेंक दिया है। ऐसे समय में मांग की कमी के चलते अर्थव्यवस्था सही मायने में सुस्त हुई है। सरकार ने गलत नीतियों को जारी रखा। इसके कारण स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। विपक्षी दलों की अनुपस्थिति में संसद में तीन श्रम विरोधी नीतियों को पारित कर मजदूरों को गुलाम बनाते हुए बंधुआ मजदूरों की श्रेणी में ला खड़ा किया है। बिजली विधेयक संशोधन पर 12 मुख्यमंत्रियों के विरोध को अनदेखा कर संसद में बिल को विधिवत लागू किए बिना ही सरकार बिजली वितरण नेटवर्क का निजीकरण शुरू कर दिया है। कर्मचारियों को नए मालिकों के दया पर छोड़ दिया है। इसी तरह भाजपा सरकार कमर्शियल माइनिंग के जरिए कोल इंडिया के एकाधिकार को पूरी तरह खत्म कर चुनिंदा उद्योग घरानों को लाभ पहुंचाना चाहती है। सार्वजनिक उद्योग जो देश की धरोहर है उसे कौड़ियों के मोल बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को हड़ताल को सफल बनाया जाएगा। एचएमएस के ए विश्वास, सुरेन्द्र मिश्रा, सीटू के जनक दास व एसईकेएमसी के किशोर सिन्हा ने भी अपने विचार रखे। बैठक में राजू श्रीवास्तव, सुभाष सिंह, राजेश पांडे, राजेश दुबे, केके शर्मा, दिलीप सिंह, बीआर सुमन, अब्दुल मजीद, डीपी सिंह, दिलीप कुमार सिंह, मृत्युंजय कुमार, आरएन तिवारी उपस्थित थे।

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