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राहत:परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थी अब 17 तक कर सकेंगे आवेदन

कोरबाएक दिन पहले
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अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर के परीक्षा नियंत्रक डॉ. पीके पाण्डेय ने बुधवार को जारी अधिसूचना में परिणाम से असंतुष्ट छात्र-छात्राओं को एक और अवसर देने काे कहा है। इसके लिए संबद्ध कॉलेजों के वे छात्र जो प्रथम व द्वितीय वर्ष में नियमित अध्ययनरत थे और उन्हें कोविड-19 के चलते यूजीसी व छत्तीसगढ़ शासन के दिशा निर्देश पर आतंरिक मूल्यांकन में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रोन्नत किया गया है। उनमें से परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट तथा प्रायोगिक परीक्षा से वंचित छात्र-छात्राओं की 19 से 24 नवंबर के बीच विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए संबंधित छात्र-छात्राओं (असंतुष्ट अथवा प्रायोगिक परीक्षा से वंचित) को विषयवार ऑनलाइन आवेदन फार्म निर्धारित शुल्क 250 रुपए के साथ 11 से 17 नवंबर के बीच करना होगा। कॉलेज 28 नवंबर तक उक्त छात्रों का आंतरिक मूल्यांकन अथवा प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन कर अंकों की प्रविष्टि ऑनलाइन पोर्टर में दर्ज करेंगे।

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