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वारदात:बीमार पिता को देखने गया था परिवार ढाई घंटे के भीतर सूने मकान में चोरी

कोरबाएक दिन पहले
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उरगा थाना अंतर्गत भादा गांव निवासी 45 वर्षीय संतन दास महंत ड्राइवर है। मंगलवार शाम 7 बजे संतन ड्यूटी से घर पहुंचा तो उसे पिता अंगन दास की तबियत खराब होने की जानकारी मिली। संतन अपने परिवार व पड़ोसी छबिदास मानिकपुरी ऊर्फ गुड्डा और कैलाश साहू के साथ रात साढ़े 11 बजे घर में ताला लगाकर गांव चला गया। पिता को देखने के बाद वे उसी रात 2 बजे गेवरा बस्ती स्थित घर लौटा, जहां घर के बाहर दरवाजे पर लगा ताला नहीं दिखा। अंदर कमरे में स्कूटी समेत एलईडी टीवी और नगद रकम 12 हजार रुपए नहीं थे। इन सामान व रकम को चोरों ने पार कर दिया था। घर के अन्य सामान बिखरे पड़े थे। संतन ने कुसमुंडा थाना पहुंच कर घटना की लिखित शिकायत की। मामले में पुलिस चोरी का केस दर्ज करके जांच-पड़ताल कर रही है।

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