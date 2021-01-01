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आरोप:भाजपाइयों के खदान बंद कराने पर भू-विस्थापित बोले- 17 साल बाद जागे नेता, सब मतलबी ही हैं

कोरबा2 घंटे पहले
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भाजपा नेता संजय भावनानी ने मंगलवार को एसईसीएल के सराईपाली परियोजना पहुंचकर अपने समर्थकों के साथ खदान में अधिकारी, ठेकेदारों की मनमानी, स्थानीय बेरोजगारों की अनदेखी, भू-विस्थापितों के नौकरी के साथ ही यहां गठित समिति में रोजगार फार्म के एवज में वसूली जैसी शिकायतों को लेकर खदान का काम बाधित कर दिया था। लेकिन उनके इस आंदोलन के बाद अब स्थानीय भू-विस्थापित संगठन ने ही भाजपा नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है है सब ही मतलबी हैं। एसईसीएल भू-विस्थापित कल्याण समिति सराईपाली परियोजना के अध्यक्ष तिरिथ राम केशव ने कहा कि सराईपाली कोयला खदान चालू होने की बात पर 17 साल बाद अब जनप्रतिनिधि व नेता जाग रहे हैं। 26 जनवरी को सीएमडी ने सराईपाली परियोजना में कोयला उत्खनन के लिए भूमि पूजन किया था। इसके बाद नेताओं की समाधि भंग होने लगी है। जबकि इससे पहले ग्राम बुड़बुड़,राहाडीह, तालापार के भू-विस्थापित अपनी समस्या लेकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से कई बार मिले लेकिन उन्होंने कभी समाधान का रास्ता नहीं बताया। तब भू-विस्थापितों ने खुद अपनी लड़ाई लड़ी, कोर्ट भी जाना पड़ा और जेल भी गए। तब जाकर यहां 220 लोगों को नौकरी मिली अन्य के लिए प्रयास कर रहे हैं। 25 जनवरी को ही महाप्रबंधक को पत्र देकर कहा गया है कि कुछ लंबित मांगों का निराकरण होने के बाद खदान से उत्पादन शुरु किया जाए। वहीं अब भाजपा नेता के बयान से भू-विस्थापितों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा है। इसके लिए माफी मांगने कहा है। ऐसा नहीं होने पर पुतला दहन की चेतावनी भी दी है।

भू-विस्थापितों को बदनाम करने की साजिश: सपुरन
जिला भू-विस्थापित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष सपुरन कुलदीप का भी कहना है कि भू-विस्थापितो को बदनाम करने की साजिश हो रही है। राजनीतिक दल के नेताओ को भूविस्थापितो के आगे बढ़ने से तकलीफ हो रही है। कमीशनखोरी के लिए हथकंडा अपनाया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।

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