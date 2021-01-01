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बढ़ गई ठिठुरन:दो दिनों तक 5 डिग्री पर रहेगा न्यूनतम तापमान

कोरबाएक घंटा पहले
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उत्तरी क्षेत्र से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से न्यूनतम तापमान 5 डिग्री पर बना हुआ है। रविवार को दिन भर ठंडी हवाएं चलती रहीं। अधिकतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी नहीं होगी। बुधवार से दो डिग्री की वृद्धि संभावित है, लेकिन अधिकतम तापमान में एक दो डिग्री बढ़ने से दिन में गर्मी का अहसास होगा। जनवरी के अंतिम दिन ही लोगों को ठंड से राहत नहीं मिली।

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