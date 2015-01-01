पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

पर्व:करवाचौथ के साथ उत्सव और त्यौहारों का महीना शुरू, अधिमास के कारण 19 त्यौहार और पड़ेंगे

कोरबाएक दिन पहले
  • कॉपी लिंक
  • सुहागिनों ने निर्जल व्रत रखकर पति की दीर्घायु के लिए की पूजा, चांद को अर्घ्य देकर किया व्रत का समापन

बुधवार को करवा चौथ के साथ उत्सवों और त्यौहार महीना शुरू हो गया। नवंबर में करवा चौथ को छोड़ दें तो अगले 19 दिन कोई न कोई तीज त्यौहार मनाए जाएंगे। ज्योतिषी पं. विवेकशील पाण्डेय ने बताया कि इस माह ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि 18 से 16 अक्टूबर तक अधिकमास रहा। इसीलिए सभी पर्व इसी माह पड़ रहे हैं। एक माह में ही 20 त्यौहार पड़ने के कारण बाजार में रौनक बनी हुई है, जो माह के अंत तक जारी रहेगी।

इस महीने कब क्या त्यौहार
6 नवंबर: सिद्धि योग: इस दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा होगी। दक्षिण भारतीय परिवारों में संतान सुख की कामना के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन सर्वार्थसिद्धि योग है।
7 नवंबर: पुष्य नक्षत्र- सूर्योदय से रात 12.30 बजे तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। इस योग को खरीदी के लिए काफी मंगलकारी माना गाया है। इस दिन बाजार में अच्छी रौनक रहती है।
8 नवंबर: अहोई अष्टमी- इस दिन माताएं बच्चों की दीर्घायु के लिए दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाकर पूजा करेंगी। संतान की खुशहाली के लिए इस दिन व्रत भी रखा जाता है।
11 नवंबर: रंभा एकादशी- श्रीकृष्ण ने पांडव पुत्रों को युद्ध में विजय के लिए इस एकादशी का व्रत करने कहा था। कहा जाता है कि यह व्रत मनुष्य को कर्मों से मुक्ति देता है।
12 नवंबर: गोवत्स द्वादशी- दीपोत्सव से दो दिन पहले पड़ने वाली इस द्वादशी पर गाय व बछड़ों की पूजा होती है। यशोदा माता ने कृष्ण के जन्म के बाद इसी दिन गाय की पूजा की थी।
12 नवंबर: धनतेरस- दीवाली से दो दिन पहले पड़ता है। इस पर्व पर मां लक्ष्मी व भगवान कुबेर की पूजा की परंपरा है। औषधि के देवता भगवान धनवंतरी की भी पूजा होती है।
14 नवंबर: दीवाली- साल का सबसे बड़ा त्यौहार है। लक्ष्मी पूजा कर दीप जलाते हैं। इसी दिन महावीर भगवान का निर्वाण दिवस भी जैन समाज मनाएगा। रूप चतुर्दशी भी इस दिन मनाई जाएगी।
15 नवंबर: गोवर्धन पूजा- भगवान श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। मठ मंदिरों में इस दिन गिरिराज की पूजा होती है। अन्नकूट महोत्सव भी मनाया जाता है।
16 नवंबर: चित्रगुप्त पूजा- कायस्थ समाज इस दिन भगवान चित्रगुप्त और कलम दवात की पूजा करता है। भाई दूज के रूप में इस दिन बहनें भाइयों को तिलक कर उनके दीर्घायु की कामना करती हैं।
17 नवंबर: गुरु वंदना- तुकडोजी की जयंती पर महाराष्ट्रीय परिवार गुरु वंदना कर मनाता है। कहीं-कहीं इस दिन ऋषि ‌विश्वामित्र की पूजा वंंदना भी करने की परंपरा है।
18 नवंबर: गणेश पूजा- भगवान गणेश की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक मास की इस चतुर्थी पर व्रत रख पूजा करने से भविष्य में होने वाले अनिष्ट दूर होते हैं।
20 नवंबर: छठ पूजा- पूवांचल समाज का बड़ा पर्व है। महिलाएं निर्जला व्रत रखने के साथ अस्त और उदय होने वाले सूर्य को अर्घ्य देती हैं। नदी-नाला या तालाब में पूजा की जाती है।
21 नवंबर: सहस्त्रबाहु जयंती- कलचुरी कलार समाज के अराध्य हैं भगवान सहस्रबाहु। इनकी विशेष पूजा इस दिन होगी। पूरे प्रांत में कार्यक्रम होते हैं।
22 नवंबर: गोपाष्टमी- भगवान कृष्ण व गायों की पूजा होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रीकृष्ण ने ही होचारण की परंपरा शुरू की थी।
23 नवंबर: आंवला नवमी- महिलाएं इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा कर भोग लगाती हैं। इसी दिन सत्यसाईं बाबा का जन्मोत्सव है। शहर के उद्यानों में इस दिन काफी भीड़ रहती है।
25 नवंबर: देवउठनी एकादशी- भगवान विष्णु 5 माह के विश्राम के बाद देवउठनी एकादशी पर जागते हैं। तुलसी शालीग्राम का विवाह कराया जाता है। साथ ही शादियों पर लगा प्रतिबंध भी हट जाएगा।
27 नवंबर: खाटूश्याम पूजा- भगवान खाटूश्याम का प्रकटोत्सव मनाया जाएगा। खाटू श्याम मंदिरों में इसे भव्य रूप से मनाया जाता है। सामाजिक पर कई कार्यक्रम होंगे।
28 नवंबर: बैकुंठ एकादशी- चातुर्मास के बाद इसी दिन भगवान विष्णु व शिव का मिलन हुआ था। एक अन्य मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं। इस दिन जैन व अन्य समाज धार्मिक आयोजन करते हैं।
30 नवंबर: देव दिवाली- दीपदान की परंपरा है। ब्रह्मांड की रक्षा के लिए इस दिन विष्णु जी ने मत्स्यावतार लिया था। यह उनका प्रथम अवतार था। गुरुनानक देव की जयंती भी इस दिन मनाई जाएगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें