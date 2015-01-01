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शहर की सुरक्षा भगवान भरोसे:रात में गश्त नहीं करती पुलिस, दिनभर फेरी-डेरे वालों को खोजती रही, पोड़ी में 3 सराफा दुकान में 2 लाख की चोरी

कोरबाएक दिन पहले
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इस तरह चोरों ने सराफा दुकान का शो-केस कर दिया खाली।
  • दिन में सोने के जेवरात सजे थे, रात में ताला तोड़कर चोरी करने पर हाथ लगे सिर्फ चांदी के जेवर

त्योहारी सीजन लगते ही चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। एक पखवाड़े के भीतर जिले में 10 चोरी की वारदात हो गई और पुलिस सुरक्षा में खानापूर्ति ही कर रही है। इस चोरियों की वजह पुलिस की गश्ती में सुस्ती है। एक सप्ताह में शहर में बीईओ और बालकोनगर में थानेदार के सूने मकान में चोरी की बड़ी वारदात हुई। थानेदार के क्वार्टर में धार के पेशेवर गिरोह ने चोरी की थी, जो दिन में फेरी वाले बनकर रेकी करते थे। इस कारण पुलिस मंगलवार को फेरी और डेरा बनाकर ठहरे बाहरी लोगों की खोजबीन शुरू की, लेकिन इस बीच रात में चोरों ने पाली थाना क्षेत्र के पोड़ी में 3 सराफा दुकान में लगे शटर के तालों को तोड़कर चोरी कर ली। पोड़ी निवासी वैभव सोनवानी की मां जगदम्बा ज्वेलर्स, कैलाश सोनी की आस्था ज्वेलर्स और रतनपुर निवासी विनय सोनी की ओम ज्वेलर्स में त्योहारी सीजन को देखते हुए नए स्टॉक भरे गए थे। इसलिए दिन में वहां शो-केस सोने के जेवरात से सजे रहते थे, लेकिन तीनों ही दुकान के सराफा व्यापारी रात में सोने के जेवरात साथ लेकर जाते हैं। मंगलवार को भी ऐसा ही था। इसलिए चोरों के हाथ तीनों दुकान को मिलाकर करीब 1 लाख 90 हजार रुपए के चांदी के जेवर लगे। बुधवार की सुबह 7 बजे घटना का पता चला।

एक दुकान से सीसीटीवी का डीवीआर ले गए चोर
जिन तीन सराफा दुकान में चोरी हुई है, उनमें से एक जय जगदंबे ज्वेलर्स में सीसीटीवी कैमरा लगा है, लेकिन चोर वारदात के दौरान वहां लगे डीवीआर निकालकर साथ ले गए हैं। इस कारण पुलिस को सुराग नहीं मिल सका। पुलिस डॉग भी घटनास्थल से निकल कर मुख्य मार्ग तक गया, जिससे माना जा रहा है कि वहां से वाहन में बैठकर चोर आगे भाग गए होंगे।

गिरोह पेशेवर, 6 मजबूत ताले बिना शोर के तोड़े
सराफा दुकानों में चोरी करने वाला गिरोह के बाहरी और पेशेवर होने की आशंका पुलिस को है, क्योंकि जिस जगह पर चोरी हुई है वहां आसपास लोगों का रहवास भी है। इसके बाद भी तीन दुकानों के शटर में लगे 6 मजबूत तालों को तोड़ने पर किसी को पता भी नहीं चला। ताला भी रॉड से तोड़ा जैसा नजर आ रहा है।

24 घंटे आवाजाही, रतनपुर-जीपीएम का मार्ग भी
पोड़ी गांव पाली से शार्टकट रतनपुर जाने वाले मार्ग पर स्थित है। यही मार्ग आगे हाईवे पर जुड़ता है, जहां से गौरेला-पेंड्रा-मरवाही का मार्ग है। इसलिए यह व्यस्त मार्ग हो गया है। 24 घंटे मार्ग पर लोगों की आवाजाही होती रहती है। बावजूद इसके सड़क किनारे के 3 सराफा दुकान में चोरी होने से पाली पुलिस के रात्रि गश्त पर सवाल उठने लगा है। शहरी क्षेत्र में भी रात्रि गश्त सुस्त हो गई है।

चौराहों पर सीसीटीवी लगाने दी थी समझाइश: पाली थानेदार लीलाधर राठौर ने पिछले दिनों प्रमुख गांव में बैठक लेकर व्यापारियों को सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाने की समझाइश दी थी। इसमें पोड़ी गांव भी शामिल था। व्यापारियों ने चंदा कर सीसीटीवी लगाने की बात कही थी, लेकिन अब तक लगा नहीं सके। चौराहे पर सीसीटीवी लगने से पुलिस को मामले में सुराग मिल सकता था।

शादी में शामिल होने गए घर से 28 लाख की चोरी
4 माह पहले 2 जुलाई को शहर के कोसाबाड़ी में ब्लू बर्ड स्कूल के समीप निवासरत फर्नीचर कारोबारी विजय प्रकाश अग्रवाल परिवार समेत पड़ोसी जिला जांजगीर-चांपा के नैला में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने गए थे। इस दौरान उनके सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। जहां से जेवरात व नगद रकम समेत 28 लाख की चोरी कर ली गई।

बीईओ गए थे गृहग्राम, सूने मकान में चोरी
एमपीनगर निवासी करतला विकासखंड के बीईओ संदीप कुमार पांडेय एक सप्ताह पहले परिवार समेत अपने गृहग्राम गए थे। उनका मकान सूना था। जहां 30-31 अक्टूबर की रात चोरों ने धावा बोला। दरवाजे का ताला व सेंटर लॉक तोड़कर कमरे में घुसे चोरों ने वहां से 5 लाख के सोने के जेवरात पार कर दिए।

थानेदार के सूने क्वार्टर का ताला तोड़कर चोरी
बालकोनगर में बालको कंपनी के विभागीय कालोनी सेक्टर-1 में निवासरत थानेदार लखन पटेल अपनी पत्नी व बच्चें के साथ शनिवार को गृहग्राम गए थे। रविवार-सोमवार की रात चोरों ने उनके सूने क्वार्टर को निशाना बनाया। जहां ताला तोड़कर घुसे चोरों ने 3 लाख रुपए नगद समेत करीब पौने 5 लाख की चोरी की।

चोरी रोकने रात्रि गश्त मुस्तैदी से करने का निर्देश
एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर के मुताबिक त्योहारी सीजन की वजह से लोगों का बाहर आना-जाना शुरू हो गया है। इस दौरान लोग सूने मकान छोड़ दे रहे हैं, जहां चोर धावा बोल रहे हैं। चोरी रोकने पुराने चोरों की जानकारी जुटाकर उन पर नजर रखी जा रही है। बाहर से आकर ठहरे लोगों की चेकिंग की जा रही है। साथ ही सभी थाना-चौकी प्रभारियों को रात्रि गश्त मुस्तैदी से करने का निर्देश दिए गए हैं।

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