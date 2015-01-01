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बेपरवाह जिम्मेदार:पानी सप्लाई के लिए तीन पंप, दो खराब हो गए, एक हफ्ते से लोग पानी को तरस रहे, नहाने में भी संकोच

कोरबा2 दिन पहले
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  • हाउसिंग बोर्ड काॅलोनी रामपुर में 516 फ्लैट में डेढ़ लाख लीटर के ओवरहेड टैंक से होती है पानी की सप्लाई

हाउसिंग बोर्ड की दीनदयाल आवासीय काॅलोनी रामपुर के लोग पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। यह समस्या कोई एक दो दिन नहीं वरन 7 दिन से बनी हुई है, लेकिन विभागीय अधिकारियों को लोगों की समस्या से लगता है, कोई लेना देना नहीं है। गुरुवार को सातवें दिन भी मरम्मत करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके कारण लोग परेशान हैं। जिस घर में अधिक सदस्य हैं, वे लोग अधिक परेशान हैं। दीनदयाल आवासीय काॅलोनी रामपुर में एलआईजी के 516 फ्लैट्स बने हैं। तीन मंजिला कॉलोनी की टंकियों के साथ लोगों के घरों में सुचारू पानी पहुंचे, इसके लिए विभाग की ओर से अलग-अलग स्थानों पर 3 पंप (बोर) लगाए गए हैं, जिन्हें लगातार चलाकर वहां बनी डेढ़ लाख लीटर की ओवरहेड टैंक में पानी भरा जाता है, जहां से लोगों के घरों में सुबह और शाम पानी की सप्लाई होती है। बीते एक सप्ताह से 3 में से 2 पंप खराब हो गए हैं। इसके कारण सिर्फ एक ही पंप चल रहा है, वह भी 24 घंटे। इसके बाद भी ओवरहेड टैंक में पानी नहीं भर पाने से लोगों को कम पानी दिया जा रहा है। इतना पानी भी नहीं लोगों को मिल रहा है कि परिवार का हर सदस्य की जरूरत पूरी हो सके। सातवें दिन भी जब विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मरम्मत कराने नहीं पहुंचे तो लोगों ने अपनी परेशानी बयां की। इस संबंध में हाउसिंग बोर्ड के ईई एलपी बंजारे को उनके मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन वे उपलब्ध नहीं हो पाए।

कर्मियों की नहीं सुनते अफसर
काॅलोनी में पानी टंकी में तैनात विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि वे इसकी शिकायत काफी पहले ही अपने अधिकारी से कर चुके हैं। एक सप्ताह से समस्या बनी हुई है। इसके कारण लोगों के यहां पानी बराबर नहीं पहुंच पा रहा है। एक ही मोटर से पानी की जरूरत पूरी की जा रही है। अगर वह भी सही इस बीच जवाब दे दिया तो समस्या गंभीर हो जाएगी।

दफ्तर में जवाब देने वाला नहीं
हाउसिंग बोर्ड का संभागीय कार्यालय निहारिका में है, जहां ईई, एई, संपदा अधिकारी समेत दो दर्जन से अधिक का स्टाफ है। गुरुवार को जब कुछ लोग शिकायत लेकर दफ्तर पहुंचे तो वहां उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। ऑफिस ब्वाय से पूछने पर पता चला कि ईई बिलासपुर मीटिंग में गए हैं। बाबू छुट्‌टी पर हैं। अब सोमवार को ही वे मिल पाएंगे।

पानी कम, बिना नहाए रह रहे
रामपुर काॅलोनी निवासी दीपक दास ने बताया कि उनके यहां 6 लोग रहते हैं। एक सप्ताह से टंकी में इतना पानी आ रहा है कि वह आधी भी नहीं भर रही। हर दिन एक दो लोग बिना नहाए ही रह जाते हैं। अधिकारियों की उदासीनता के कारण खराब पंप को सुधारने में 7 दिन कम पड़ गए हैं।

कम से कम दो दिन और लगेंगे: एई
हाउसिंग बोर्ड में एई अमित अग्रवाल ने कहा कि दो मोटर पंप खराब हो गए हैं। उन्हें सुधरवाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अभी भी वे उसी सिलसिले में लगे हुए हैं। कम से कम 2 दिन और मरम्मत में लग जाएंगे। कोशिश है कि लोगों की समस्या का समाधान शनिवार की शाम अथवा रविवार की सुबह तक कर लिया जाएगा।

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