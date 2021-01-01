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जमनीपाली में शव मिलने का मामला:लिफ्ट मांगने वाले दो युवकों ने विवाद होने पर की थी ट्रेलर चालक की हत्या

कोरबाएक घंटा पहले
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  • पुलिस ने आरोपी को मध्यप्रदेश के सीधी से किया गिरफ्तार

कोरबा-चांपा मार्ग पर जमनीपाली के पास 20 दिन पहले ट्रेलर चालक कुसमुंडा निवासी सोनू कुमार का शव मिला था। सिर पर हमला कर उसकी हत्या की गई थी। मामले में पुलिस ने मध्यप्रदेश के सीधी जिले से दो आरोपी 22 वर्षीय प्रवेश उर्फ मनीष मिश्रा और 20 वर्षीय सूर्यप्रकाश उर्फ जग्गू कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। इन्होंने रायगढ़ से लिफ्ट लेकर कोरबा आते समय हत्या की थी। घटना से पहले सोनू कुमार समेत उक्त दोनों लोगों ने चांपा में साथ बैठकर खाया-पीया था।

इसके बाद कहासुनी होने पर सोनू से झगड़ा हुआ था। यही हत्या का कारण बना। वारदात के बाद दोनों युवक सोनू का मोबाइल और 15 सौ रुपए लेकर भाग गए थे। मध्यप्रदेश के सीधी पहुंचने के बाद उन्होंने मोबाइल पर दूसरा सिम लगाकर चलाया।

साइबर सेल ने उन्हें ट्रेस कर लिया। इसके बाद पुलिस की एक टीम ने सीधी पहुंच कर उन्हें पकड़ा। पूछताछ में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने हत्या करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

व्हील पाना से किया वार, ट्रेलर में शव लाकर खेत में छोड़ा

घटना दिनांक को सोनू ट्रेलर में खरसिया से चांपा आ रहा था। इस दौरान खरसिया में प्रवेश और सूर्य प्रकाश ने उससे लिफ्ट मांग कर साथ आ रहे थे। चांपा में कोयला खाली करने के बाद सोनू ने ट्रेलर लेकर कोरबा जाने की बात उनसे कही। तब उन्होंने भी साथ जाने को कहा। कोयला खाली करने के बाद सोनू ने उन्हें कॉल कर बुलाया। चांपा में उन्होंने शराब पी।

फिर तीनों कोरबा के लिए रवाना हुए। सोनू ने खाने-पीने में ज्यादा खर्च होना बताया। नशे में उनके बीच कहासुनी हो गई तब उन्होंने व्हील पाना से वार कर उसकी हत्या कर दी। ट्रेलर में शव को जमनीपाली के पास लाकर अंधेरे में खेत में फेंक दिया था।

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