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सतर्क रहें:दो दंतैल अमलीकुंडा में मकानों को तोड़कर केंदई रेंज पहुंचे

कोरबा3 घंटे पहले
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वन मंडल कटघोरा के पसान रेंज में दो महीने से उत्पात मचा रहे हाथियों का झुंड अब आगे बढ़ने लगा है। बुधवार की रात 43 हाथियों का झुंड जटगा रेंज की ओर बढ़ गया है। दो दंतैल हाथी केंदई रेंज के कांपानवापारा पहुंच गए। इसकी वजह से हुल्ला पार्टी को बुला लिया गया है। हाथियों ने रात में अमलीकुंडा में एक मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया। दंतैल हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत है। एक सप्ताह के भीतर दंतैल हाथियों ने 3 लोगों को कुचल कर मार डाला। इसके बाद हुल्ला पार्टी को पश्चिम बंगाल से बुलाया गया है। इसके बाद भी उत्पात नहीं रुक रहा है। हाथियों की निगरानी के लिए सभी वन परिक्षेत्र के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। रोज गांव में मुनादी कराने के साथ ही गांव के बाहर घर बनाकर रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।

तीन दिन बाद दंतैल हाथियों का मिला लोकेशन
पसान क्षेत्र में उत्पात मचा रहे दंतैल हाथियों का लोकेशन केंदई क्षेत्र पहुंचने के बाद ही मिला। वन अमले के साथ हुल्ला पार्टी भी लोकेशन नहीं मिलने से परेशान थी। अब हाथियों पर नजर रख रहे हैं। हाथी गांव में न घुसे इसके लिए मशाल व टाॅर्च लेकर हुल्ला पार्टी निगरानी कर रही है।

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