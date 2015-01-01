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आरोप:केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह बोलीं- भूपेश बघेल ठग बाबा पहले टीएस सिंहदेव को ठगा अब जनता को भी ठग रहे

कोरबा3 घंटे पहले
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  • 2 साल में जनता से किए वादे नहीं किए पूरे ढाई-ढाई साल के मुख्यमंत्री के नाम पर भी अपनी पार्टी के नेता को दिया धोखा, रेत, जमीन शराब माफिया की तरह काम कर रही सरकार

केन्द्रीय जनजाति विकास राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने गुरुवार को प्रदेश सरकार के दो साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल ठग बाबा हैं। पहले मुख्यमंत्री बनने के नाम पर टीएस बाबा को ठगा, अब जनता को भी ठग रहे हैं। दो साल में जनता से किए वादे एक भी पूरे नहीं हुए। प्रदेश सरकार रेत, शराब और भूमि माफिया की तरह काम कर रही है। केन्द्रीय राज्य मंत्री दोपहर में कोरबा पहुंचीं। तिलक भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पार्टी के अंदर ही ठगने में लगे हैं। पहले टीएस बाबा को कह दिया कि ढाई-ढाई साल मुख्यमंत्री रहेंगे। मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, इसलिए मुझे पहले मुख्यमंत्री बनने दो। उन्होंने कहा कि राज्य में जब भाजपा की सरकार थी तो धान बेचने के तीसरे दिन किसानों को राशि का भुगतान कर दिया जाता था, लेकिन अब एक सप्ताह बाद भी भुगतान नहीं हो रहा है। भाजपा सरकार ने 15 साल में हर वर्ग का ख्याल रखा। समाज को विकास की ओर अग्रसर करने शिक्षा प्रणाली मजबूत की गई। काॅलेज खोले गए, स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने रेडी टू ईट, मिड डे मिल और सोसायटी के संचालन का अधिकार दिया। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने लोकलुभावन वादे कर सत्ता में आई, लेकिन वादे पूरे नहीं हुए। किसानों का कर्जा माफ सिर्फ सहकारी बैंक से कर्ज लेने वाले किसानों को ही राहत दी गई। स्टेट बैंक, ग्रामीण व अन्य बैंकों से लोन लेने वाले किसानों को लाभ नहीं मिला। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि कलेक्टर व एसपी कोटवार व चौकीदार की तरह काम कर रहे हैं। कई कार्यक्रमों में सांसद का नाम ही नहीं होता यह लोकतंत्र की हत्या है। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष लखनलाल देवांगन, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ.राजीव सिंह, पूर्व महापौर जोगेश लांबा, गोपाल मोदी, अशोक चावलानी समेत अन्य उपस्थित थे।

25 लाख युवाओं का पंजीयन हुआ, लेकिन नहीं मिला भत्ता
केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि रोजगार कार्यालय में 25 लाख युवाओं का पंजीयन है। इन्हीं में से 10 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के बादे अब तक पूरे नहीं हुए। बेरोजगार युवा किसान ही नहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, प्रेरक, पंचायत सचिव, संविदा कर्मी, मितानिन से किए वादे भी पूरे नहीं होने से अपने आपको ठगा महसूस कर रहे हैं। इसके पहले सीएसईबी गेस्ट हाउस पहुंचने पर भाजपाइयों ने उनका स्वागत किया।

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