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पंचायत स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता:44 टीमों को हराकर उतरदा लायंस बनी विजेता

हरदी बाजार2 घंटे पहले
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  • हरदीबाजार की टीम रही उप विजेता

ग्राम पंचायत उतरदा में पंचायत स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता संपन्न हो गई। इसमें आसपास की पंचायतों की 45 टीमों ने भाग लिया, लेकिन फाइनल मैच हरदीबाजार और उतरदा लायंस के बीच खेला गया। इसमें उतरदा लायंस विजेता का खिताब हासिल करने में सफल रही। पंचायत स्तरीय प्रतियोगिता के फाइनल मैच में हरदीबाजार की टीम टास जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। निर्धारित 10 ओवर में टीम के सभी खिलाड़ी आउट हो गए और सिर्फ 71 रन ही बना सके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी उतरदा लायंस की टीम ने विकेट हाथ में रहते ही मैच को जीत लिया। प्रतियोगिता के समापन व पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में विधायक पुरुषोत्तम कंवर थे। उनके साथ ब्लाॅक कांग्रेस कमेटी हरदीबाजार के अध्यक्ष फुष्पेन्द्र शुक्ला, रामशरण कंवर, भैयाराम यादव, ओंकार सिंह नेटी, सरपंच समेत जनप्रतिनिधि व गांव के लोग उपस्थित रहे। विधायक ने विजेता टीम को 10 हजार रुपए व शील्ड और उप विजेता को 5 हजार रुपए नगद व शील्ड देकर पुरस्कृत किया।

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