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मारपीट:शराब पीकर कर रहे थे हल्ला, जूनियर इंजीनियर ने मना किया तो पीटा

कोरबाएक घंटा पहले
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दर्री के इंदिरानगर शिव मंदिर के पास रविवार की सुबह 11 बजे मोहल्ले का मिथुन देवांगन अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीकर हल्ला कर रहा था। सामने मकान में रहने वाले लैंको के जूनियर इंजीनियर अमरनाथ वर्मा ने उन्हें ऐसा करने से मना किया।

इससे वे सभी गुस्सा गए और उन्होंने गाली व जान से मारने की धमकी देते हुए मिथुन को पीटा। इससे वह घायल हो गया। दर्री थाना में उसने रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है।

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