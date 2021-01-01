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थाने पहुंचकर बताया सच:बेटी पर मालिक की बुरी नजर का पता चला तो काम छोड़कर घर लौट रहा था पहाड़ी कोरवा परिवार, रास्ते में की हैवानियत

कोरबा2 घंटे पहले
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  • पहाड़ी कोरवा दंपती को 666 मासिक पगार पर काम पर रखा था, छोड़ने को नहीं था तैयार

लेमरू के गढ़ जंगल में पहाड़ी कोरवा, उसकी 16 साल की बेटी समेत मासूम नातिन की हत्या का मामला सुनियोजित षडयंत्र और हैवानियत का निकला। पुलिस प्रारंभिक जांच के बाद मामले को पैसे के लेन-देन को लेकर हुए विवाद का मान रही थी, लेकिन पहाड़ी कोरवा की पत्नी के बयान और आरोपियों से पूछताछ के बाद बुधवार को मामले का खुलासा हुआ। महिला ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि सतरेंगा निवासी संतराम के यहां वह और उसका पति गाय-भैंस चराने का काम करते थे। उनके साथ उनकी 16 साल की बेटी समेत 4 और 2 साल की नातिन भी रहती थी। उनकी बेटी पर संतराम बुरी नजर रखता था। वे जब मवेशी चराने जाते थे, तब उनके कमरे में किशोरी के अकेले होने पर संतराम देर तक रुकता था। किशोरी को वह अपनी दूसरी पत्नी बनाना चाहता था। इसके लिए न तो किशोरी तैयार थी और न ही वह और उसका पति। इसलिए वह शुक्रवार को काम छोड़कर वापस जाने तैयार हुए। सतरेंगा से पैदल अपने गांव जा रहे थे, तब संतराम ने बाइक पर में छोड़ने की जिद की। वे उसकी बात में आ गए। तब संतराम ने अपने साथी अब्दुल जब्बार, अनिल सारथी, परदेशी दास, अनंत दास और उमाशंकर यादव को बुलाया। वे 4 बाइक पर उन्हें छोड़ने जाने निकले थे। घटना की जानकारी होने के बाद मंगलवार को उसने लेमरू थाना पहुंच कर रिपोर्ट लिखाई थी।

सिर पर अंदरूनी चोट, संघर्ष के निशान भी
जिला अस्पताल के मरच्यूरी में दो महिला डॉक्टर शव का पोस्टमार्टम किया। इसमें डॉ. केबी सोनकर और डॉ. दीक्षा राय थीं। उन्होंने करीब 2 घंटे तक बारीकी से जांच करते हुए पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की। पीएम के दौरान मृतका के सिर पर अंदरूनी चोट के अलावा शरीर पर संघर्ष के निशान थे। हाथों में ऊंगली के खरोच थे। कपड़े फटे और गुप्तांग से ब्लडिंग हुई थी। ऊंगलियों में भी चोट थी। रामपुर चौकी प्रभारी पौरूष पुर्रे ने मामले में अस्पताल प्रबंधन को शार्ट पीएम के लिए पत्र लिखा है, लेकिन बुधवार को रिपोर्ट नहीं मिल सकी है।

7 माह से कर रहे थे काम, सिर्फ 600 रुपए माह का मेहनताना
संतराम ने पहाड़ी कोरवा दंपती को अपने यहां मवेशी चराने के लिए 8 हजार रुपए वार्षिक पगार अर्थात 666 रुपए मासिक व हर माह 10 किलो चावल देने का वादा कर काम पर रखा था। हर माह दंपती को 10 किलो चावल दिया जा रहा था, लेकिन पगार सालभर बाद एकमुश्त देने को कहता था। 7 माह बाद जब दंपती बच्चियों समेत वापस जाने को तैयार हुए थे, उन्हें 4662 की जगह सिर्फ 600 रुपए ही दिया, जिससे वे रुके रहे, लेकिन परिवार उतने रकम लेकर भी जाने को तैयार हो गया।

गुमराह करने कपड़ा-दाल देकर किया विदा, रास्ते में घिनौना काम
शुक्रवार की सुबह 11 बजे पहाड़ी कोरवा दंपती बच्चियों समेत जाने लगा तो संतराम ने गांव वालों को गुमराह करने के लिए उन्हें साड़ी-लुंगी और आधा किलो राहर दाल देकर विदा किया। दंपती बच्चों समेत पैदल गांव के लिए जाने लगे तो संतराम ने उन्हें गाड़ी में छोड़ने की जिद की। फिर एक बाइक में महिला को उसकी छोटी नातिन के साथ बिठाकर रवाना किया। दूसरी बाइक पर संतराम ने पहाड़ी कोरवा, उसकी 16 साल की बेटी और नातिन को बिठाया, लेकिन संतराम ने उन्हें नहीं छोड़ा।

शराब पीकर किशोरी से दुष्कर्म बेहोश होने पर मरा समझ छोड़े
पुलिस के मुताबिक लेमरू के बरपानी निवासी एक व्यक्ति की 16 साल की बेटी और 4 साल की नातिन के शुक्रवार को सतरेंगा से गांव के लिए निकलने और नहीं पहुंचने की रिपोर्ट मंगलवार को मिली थी। इसके बाद संदेही संतराम मंझवार समेत अब्दुल जब्बार, अनिल सारथी, उमाशंकर यादव को पकड़कर उनसे पूछताछ की गई। इसमें संतराम ने शुक्रवार को उसके घर से उक्त परिवार के जाते समय गढ़-उपरोड़ा के पहाड़ी जंगल में शराब पीने के बाद साथियों के साथ व्यक्ति समेत उसकी बेटी और नातिन को पत्थर और लाठी से मारा।

4 घंटे तक करती रही इंतजार शाम होने पर लौट आई घर
गढ़ के पास पति समेत बच्चों के आने के इंतजार में महिला दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक खड़ी रही। फिर शाम को बस आने पर वह उसमें अपने गांव लौट गई। उसने सोचा रात तक पति और बच्चे घर आ जाएंगे, लेकिन जब वे शनिवार की सुबह तक नहीं आए तो वह परिजन के साथ उनकी खोजबीन करते हुए सतरेंगा में संतराम के घर पहुंची। संतराम ने बाइक से आधे रास्ते में उन्हें छोड़ने की बात कही। साथ ही लापता होने की आशंका जाहिर करते हुए आसपास गांव में खोजने को कहा।
( नोट- पहाड़ी कोरवा परिवार की महिला ने जैसा बताया उसके अनुसार)

हत्या और दुष्कर्म का मामला आरोपियों से पूछताछ जारी
एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर के मुताबिक गुम इंसान की सूचना पर जांच-पड़ताल करते हुए प्रमुख संदेही संतराम समेत अन्य लोगों को पकड़ कर पूछताछ की गई। इसमें संतराम द्वारा घटना दिनांक को घर से जाते समय रास्ते में शराब पीकर पिता समेत उसकी बेटी और नातिन पर पत्थर और लाठी से वार कर हत्या करना बताया गया। किशोरी के साथ दुष्कर्म भी करना बताया। मामले में हत्या, दुष्कर्म समेत अन्य धारा के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपियों से आगे की पूछताछ जा रही है।

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