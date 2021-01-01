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कृषि कानूनों का विरोध:युवा कांग्रेस की ट्रैक्टर और बाइक रैली आज

कोरबाएक घंटा पहले
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जिला युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के तीन कृषि कानून के विरोध व किसानों के समर्थन में 1 फरवरी को सुबह 11 बजे ट्रैक्टर व बाइक रैली निकालने का निर्णय लिया है।

रैली गोमाता चौक सीतामढ़ी से शुरू होकर कलेक्टोरेट पहुंचेगी। जहां ज्ञापन सौंपेंगे। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष नितिन चौरसिया व कार्यकारी अध्यक्ष आकाश शर्मा ने पदाधिकारियों को रैली में शामिल होने आग्रह किया है।

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