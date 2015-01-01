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महामारी:लखनपुर क्षेत्र में कोरोना के चार नए मरीज मिले

लखनपुरएक घंटा पहले
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लखनपुर स्वास्थ्य अमला के द्वारा 78 सैंपल लेकर जांच के लिए जिला मुख्यालय अंबिकापुर भेजा था। इस पर 11 नवंबर की रात लखनपुर क्षेत्र के 3 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई। स्वास्थ्य अमला से मिली जानकारी के मुताबिक लखनपुर नगर के वार्ड क्रमांक 9, वार्ड क्रमांक तीन तथा ग्राम अंधला में कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। साथ ही 12 नवंबर दिन गुरुवार को 227 लोगों का कोरोना सैम्पल लिया गया। 203 एंटीजन व 24 का आरटीपीसीआर मेथड से सैंपल लिया गया। एंटीजन में जांच उपरांत लखनपुर वार्ड क्रमांक 3 व्यक्ति का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य अमला के द्वारा एंबुलेंस 108 के माध्यम से उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल अम्बिकापुर भेजा गया है। उक्त जानकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ डॉक्टर पीएस केरकेट्टा के द्वारा दी गई है।

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