पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

आंदोलन:1.39 करोड़ की सड़क का काम अधूरा छोड़ा तो भाजपा ने किया धरना प्रदर्शन

मैनपाट2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

मैनपाट मे वन विभाग द्वारा तीन साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह ने मैनपाट के कडराजा गांव से पेट पंचायत तक तीन किलोमीटर सीसी रोड के लिए 1.39 करोड़ की स्वीकृति दी, लेकिन इसका निर्माण अधूरा छोड़ने और आर्थिक अनियमितता के खिलाफ भाजपा ने धरना प्रदर्शन किया। भाजपा ने आरोप लगाया है कि वन विभाग ने महज नौ सौ मीटर सड़क बनाई और पूरे पैसे खर्च कर दिए, जबकि इसी सड़क को बनाने मे इससे कुछ साल पहले ही 45 लाख खर्च किया गया था। भाजपा मंडल अध्यक्ष रजनीश पांडे ने कहा कि गड़बड़ी के कारण 17 पंचायत के हजारों ग्रामीणों को आवाजाही मे परेशानी हो रही है और उन्हें ब्लाॅक मुख्यालय कमलेश्वरपुर आने के लिए पहले सीतापुर जाना पड़ता है, इससे 50 किलोमीटर अधिक का सफर तय करने की मजबूरी होती है। उन्होंने कहा कि एस्टीमेट बनाकर वन विभाग को जिला पंचायत ने निर्माण एजेंसी बनाया था और इस पर वन विभाग ने काम शुरू करा दिया। नौ सौ मीटर सड़क बनाने 1.03 करोड़ जिला पंचायत ने एस्टीमेट की राशि से वन विभाग को जारी कर दिया है, लेकिन अब तक तीन किलोमीटर सड़क नहीं बन सका है। जो सड़क बनी है वह भी बेहद घटिया है, इसकी शिकायत भाजपा ने एसपी से की है और जांच कर आर्थिक अनियमितता कर वन विभाग के दोषी अफसरों के खिलाफ अपराध दर्ज कराने की मांग की है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser