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मौसम:10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ रात का पारा, इसके और बढ़ने की संभावना

बिलासपुर5 घंटे पहले
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  • चक्रीय चक्रवाती घेरा, सरगुजा से लगे जिलों में गिर सकते हैं ओले

सिटी रिपोर्टर | पश्चिमी विक्षोभ के असर से मंगलवार की रात को शहर का न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया यह सामान्य से पांच डिग्री कम रहा। सोमवार को न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री दर्ज हुआ था। यह भी सामान्य से पांच डिग्री कम था। मंगलवार को अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री दर्ज हुआ था। जबकि बुधवार को यह और बढ़कर 31 डिग्री दर्ज हुआ। आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। बुधवार को मौसम सामान्य रहा। आसमान साफ रहे और दोपहर में अधिकांश समय तेज धूप खिली रही। मौसम विभाग के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान और उससे लगे पाकिस्तान के ऊपर एक चक्रीय चक्रवाती घेरा के रूप में 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। इसके प्रभाव से एक चक्रीय चक्रवाती घेरा पश्चिम राजस्थान और उसके आसपास 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में हवा की दिशा में परिवर्तन होने के कारण न्यूनतम तापमान में अगले दो दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। प्रदेश में 5 फरवरी और 6 फरवरी को उत्तर और मध्य भाग में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने, आकाशीय बिजली गिरने व मेघ गर्जन के साथ एक-दो स्थानों पर ओले गिरने (सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों में) की संभावना है।

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