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नशे का धंधा:डियारा सेक्टर में अनिल उर्फ पिंटू से 1.15 ग्राम चिट्टा और 23 हजार कैश किया बरामद

बिलासपुर4 घंटे पहले
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नशे के काले कारोबार में संलिप्तता के आरोपों के चलते अक्सर चर्चाओं में रहने वाले अनिल उर्फ पिंटू के पास से पुलिस ने चिट्टा और नकदी बरामद की है।

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मूल रूप से पंजगाईं का रहने वाला अनिल उर्फ पिंटू, जो पिछले काफी समय से शहर के डियारा सेक्टर में रह रहा है, नशीले पदार्थ बेच रहा है।

इस सूचना के आधार पर सदर थाना के एसएचओ यशवंत सिंह की अगुवाई में पुलिस की एक टीम ने उसके घर में दबिश दी। हालांकि पुलिस को वहां से केवल 1.15 ग्राम चिट्टा और 23 हजार रुपये की नकदी ही बरामद हो पाई।

कयास लगाए जा रहे हैं कि आरोपी ने ड्रग्स का मेन स्टाॅक कहीं और छिपाकर रखा है। बहरहाल, पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

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