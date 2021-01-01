पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

परेशानी:पंप कनेक्शन के लिए 1284 किसानों के आवेदन लंबित, अफसर बोले-दो साल से लक्ष्य कम मिला रहा

बिलासपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

पानी के बिना खेती कर पाना संभव नहीं है। बिलासपुर के किसानों को पानी का पंप चलाने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। खेत में लाखों रुपए खर्च कर बोर करवाने के बाद अब वे बिजली कनेक्शन के लिए बिजली कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। इसकी वजह मुख्यालय से वित्तीय वर्ष 2020-21 का लक्ष्य बताया जा रहा है। इस साल 466 कनेक्शन का ही लक्ष्य मिला था, जिसे पूरा कर लिया गया है। लेकिन वास्तविकता यह भी है कि अभी भी 1284 किसानों के आवेदन कार्यालयों में लंबित हैं।

जमा किए गए अधिकतर आवेदन कोरोना काल के बीच के हैं। अपने खेत तक बिजली कनेक्शन लेने के लिए जिले के 1284 किसानों ने आवेदन किए हैं। जिन्हें अपने खेत तक स्थाई बिजली कनेक्शन पहुंचने का इंतजार है। कुछ किसान बिजली विभाग से खेत तक कनेक्शन पहुंचाने के लिए आने वाले खर्च को भी जमा कर चुके हैं। जिन्हें विभाग अस्थाई कनेक्शन पंप चलाने के लिए दिया है।

अस्थाई कनेक्शन जिन किसानों दिया गया है वह स्थाई कनेक्शन वाले ट्रांसफॉर्मर से दिया गया है जिससे ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ने से अस्थाई और स्थाई कनेक्शन लिए दोनों किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। इसके अलावा स्थाई कनेक्शन होने पर किसानों को 6000 से 7500 यूनिट तक मुफ्त बिजली और सब्सिडी मिलती है। जिले में अब तक 19136 स्थाई पंप कनेक्शन है। किसानों की संख्या अधिक होने के कारण हर साल कृषि पंपों की मांग भी बढ़ रही है।

सब्सिडी की राशि 2016 में बढ़ाई गई थी

पंप योजना के तहत पहले किसानों को 75 हजार रुपए सब्सिडी दी जाती थी। इस राशि के बाद भी किसानों का डेढ़ लाख रुपए तक खर्च करनी पड़ती थी। शासन ने किसानों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर 2016 से 25 हजार रुपए बढ़ोतरी कर इसे एक लाख रुपए कर दिया। खेतों की सिंचाई के लिए 3 से 5 एचपी तक के पंप के कनेक्शन पर 6000 यूनिट तक और 5 से अधिक एचपी पंप के लिए 7500 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाती है।

सीधी बात: सुरेश कुमार जांगड़े, कार्यपालन यंत्री, ओएंडएम

​जिले के किसान परेशान हैं उन्हें पंप का कनेक्शन क्यों नहीं मिल पा रहा है?
- मुख्यालय से मिले लक्ष्य के हिसाब से 466 कनेक्शन दिए हैं। अब नए लक्ष्य का इंतजार है।
किसानों को कनेक्शन देने के लिए कितनी राशि मिलती है?
- ट्रांसफार्मर से खेत में लगे कृषि पंपों को स्थाई कनेक्शन देने के लिए 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है।
बड़ी संख्या में कनेक्शन के लिए आवेदन लंबित है उसकी वजह क्या है।
- मुख्यालय से बीते दो साल से जिले को लक्ष्य कम मिला है। इसलिए लंबित आवेदनों की संख्या बढ़ती जा रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser