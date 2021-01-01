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गड़बड़ी:18 स्कूलों ने लिया एटीएल का सेंटर, लैब तक नहीं बना इनोवेशन तो दूर 8 ने लैब तक नहीं बना पाया

बिलासपुर2 घंटे पहले
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  • नीति आयोग, इनोवेटर तैयार करने हर एटीएल सेंटर को 12 लाख रुपए हर साल दे रहा

4 साल में जिले के 18 स्कूलों को अटल टिंकरिंग लैब खोलने की अनुमति नीति आयोग से मिली है। इसमें से अधिकांश केंद्र छात्रों को इनोवेटर बनाने और स्थानीय समस्याओं का समाधान ढूंढना तो दूर लैब तक नहीं बना पाए हैं। जबकि लैब तैयार करने और इसे संचालित करने के नाम पर नीति आयोग हर एटीएल को 12-12 लाख रुपए हर साल दे रही है। पैसा मिलने के बाद भी स्कूलों में एटीएल लैब तैयार नहीं हो पाए हैं। जबकि इन्हीं के साथ मल्टीपरपज स्कूल और भारत माता स्कूल में खुले एटीएल ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिलासपुर का नाम रोशन किया है। मल्टीपरपज स्कूल के इनोवेटरों को राष्ट्रपति तक सम्मानित कर चुके हैं। नीति आयोग देशभर के स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब खोल रही है। इसका उद्देश्य 2025 तक देश के 2 लाख छात्रों को इनोवेटर बनाने के साथ समाज की समस्याओं के समाधान के लिए शासन पर निर्भर न रहकर खुद समाधान खोजना है। जिले में नीति आयोग ने 2016 में 3 स्कूल मल्टीपरपज बिलासपुर, मल्टीपरपज स्कूल पेंड्रा, सेंट जेवियर स्कूल भरनी, 2017 में 4 स्कूल शासकीय गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोटा, केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर, जवाहर नवोदय विद्यालय मल्हार, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल, 2018 में 8 स्कूल भारत माता, बर्जेश गर्ल्स, शासकीय बालक स्कूल चकरभाठा, शासकीय स्कूल रतनपुर, शासकीय स्कूल उसलापुर, शासकीय स्कूल मस्तूरी, शासकीय स्कूल मिट्‌ठूगांव, 2019 में शासकीय स्कूल बरतोरी, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल तिफरा को केंद्र दिया। केंद्र अलॉट होने के बाद पैसा भी इन केंद्रों को दिया गया।

सेंटर नहीं खुद की मेहनत से ही बच्चे आगे बढ़ेंगे
मल्टीपरपज स्कूल के एटीएल लैब के प्रभारी डॉ. धनंजय पांडेय हैं। डॉ. पाण्डेय ने कहा कि जिले में जहां भी एटीएल है, वहां लोग मेंटर का इंतजार कर रहे हैं, वे कुछ कराएंगे। जबकि सच्चाई ये है कि खुद काम करने पर ही सफलता मिलेगी। मेंटर के भरोसे कुछ नहीं हो सकता है। एटीएल प्रभारियों को छात्रों के साथ समय बिताना होगा। साथ ही नीति आयोग के अनुसार उनके कार्यों को सोशल साइट्स पर भी वायरल करना है। स्कूल के अलावा आस-पास के बच्चों को भी इस क्षेत्र में शामिल करना है।

ये है जिम्मेदारों का कहना
सरस्वती शिशु मंदिर यदुनंदन नगर के प्राचार्य किशन लाल श्रीवास ने कहा कि अभी लैब शुरू नहीं हो पाया है। बर्जेश स्कूल की प्राचार्य ए बर्डे ने कहा कि अगले सत्र से ही लैब सही से शुरू हो पाएगा। शासकीय स्कूल उसलापुर की प्राचार्य शकुंतला ठाकुर, डीकेपी कोटा स्कूल की प्राचार्य अनिता दुबे, शासकीय स्कूल कोटा की प्राचार्य आशा दत्ता ने कहा कि लैब के उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं।

दो एटीएल का कार्य सराहा गया
मल्टीपरपज स्कूल का एक इनोवेशन को एक पेटेंट फाइल हो गया है। 5 प्रोजेक्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम किए हैं। 40 से ज्यादा प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में गए हैं। इसी तरह भारत माता स्कूल के छात्रों के प्रोजेक्टर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम किया है।

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