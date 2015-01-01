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सीवेज:सरकंडा में 7 साल में 20 कनेक्शन, खुदाई अब भी जारी

बिलासपुर5 घंटे पहले
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  • सिंप्लेक्स काम करने के मूड में नहीं, सीवेज सेल ने ठेका निरस्त करने दिया नोटिस

सूर्यकांत चतुर्वेदी | 422 करोड़ के अधूरे सीवेज प्रोजेक्ट से जनता को सहूलियत की जगह परेशानियां ज्यादा मिल रही हैं। सिर्फ दो साल का प्रोजेक्ट था यानी 2010 में पूरा होना था। इसकी जगह 12साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया। सीवेज की पाइप लाइन बिछाने के लिए साल 2008 में शुरू की गई खुदाई अब तक चल रही है। अभी विद्यानगर, चुचुहियापारा रोड पर खुदाई चल रही है। सड़कों की खुदाई से ट्रैफिक दिन रात प्रभावित हो रहा है। सड़क के बड़े भूभाग में ठेकेदार सिंप्लेक्स की मशीनरी के कारण आवागमन में लोगों को लगातार परेशानियां हो रही हैं। बता दें कि नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने विधानसभा में 2021 तक कार्य पूर्ण कराने का दावा किया था। हकीकत यह है कि सिंप्लेक्स को 3.50 करोड़ रुपए का भुगतान करने के बावजूद कंपनी काम नहीं कर रही है। सीमित जगह टीम लगाने पर सीवेज सेल ने कंपनी के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर योगेश बारापात्रे को नोटिस देकर ठेका निरस्त करने, अन्य कंपनी से कार्य कराने की चेतावनी दी है।
2013 में सरकंडा में 3 हजार कनेक्शन, 7 साल बाद 20 नए कनेक्शन : दिलचस्प है कि अरपा पार जोन 2 के सीवेज प्रोजेक्ट का लोकार्पण साल 2013 में हुआ था। उस वक्त 3000 घरों को कनेक्शन दिया गया। लाइन चोक होने, नेटवर्क गायब होने, निकासी ठप होने जैसी शिकायतों के चलते 1300 से अधिक लोगों ने कनेक्शन निकाल दिए। जोन 2 की क्षमता 10 हजार कनेक्शन की है। खबर है कि हाल ही में 20 घरों को नए कनेक्शन दिए गए। वहीं 30 हजार की क्षमता वाले जोन 1 के अंतर्गत मात्र 1600 कनेक्शन दिए गए हैं।

वर्क प्लान के मुताबिक काम नहीं हो रहा
निर्धारित अवधि में प्रोजेक्ट पूरा कराने के लिए सीवेज सेल ने सिंप्लेक्स को वर्क प्लान के मुताबिक अप्रैल तक कार्य पूर्ण कराने के लिए नोटिस दिया है। कंपनी को 20 से 40 टीमें लगाने कहा गया है। वर्तमान में कंपनी द्वारा चार स्थानों जवाली नाला, विद्यानगर, चुचुहियापारा एवं राजकिशोर नगर में टीमें लगाई गई हैं। टीम बढ़ाने के लिए नोटिस का कोई असर नहीं पड़ा।

विद्यानगर, चुचुहियापारा की सड़क बर्बाद हो गई
िसंप्लेक्स की बेतरतीब खुदाई से विद्यानगर और चुचुहियापारा की सड़कें बर्बाद हो गईं। धीमी गति से कार्य चलने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना कर पड़ रहा है। हाइड्रो टेस्ट के बिना कंपनी सड़क सुधारने तैयार नहीं है। पाइप लाइन बिछाने का ही कार्य अधूरा है, इसलिए जनता को ट्रैफिक के साथ जर्जर सड़क की परेशानियां झेलनी पड़ रही है।

सीधी बात
सुरेश बरुआ, ईई सीवेज सेल
सवाल - आखिर सीवेज प्रोजेक्ट कब पूरा होगा, टारगेट के मुताबिक लोगों को कनेक्शन नहीं मिले?
-सिंप्लेक्स को दिसंबर 2021 तक प्रोजेक्ट का काम पूरा कराने कहा गया है। दोनों जोन में हाउस कनेक्शन करने कहा गया है। राजकिशोर नगर में कंपनी ने 20 घरों में कनेक्शन किया है। कार्य में तेजी लाने कहा गया है।
सवाल - कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही, आप क्या कर रहे हैं?
-कार्य नहीं करने पर कंपनी के 4.50 करोड़ के बिल रोक दिए गए हैं। नोटिस के बाद भी प्रोग्रेस नहीं मिल रही। एसई के समक्ष कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। टेंडर निरस्त कर, अन्य कंपनी से बचे कार्य को पूरा कराया जाएगा।

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