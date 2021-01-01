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टीकाकरण:2102 ने लगवाए टीके, आज 2400 को लगाने का लक्ष्य

बिलासपुर2 घंटे पहले
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कोविड टीकाकरण की गति बढ़ गई है। बुधवार को 2102 हैल्थ वर्कर्स ने टीके लगवाए। 57 ने वैक्सीन लगवाने से इनकार किया तो 241 पहुंचे ही नहीं। पहली बार जिले में 29 केंद्रों पर टीकाकरण हुआ। स्वास्थ्य विभाग ने लक्ष्य रखा था कि 2400 कर्मचारियों को टीके लगाए जाएंगे लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी टारगेट पूरा नहीं हो पाया। जिला टीकाकरण अधिकारी का कहना है कि 6 फरवरी तक सभी हैल्थ वर्कर्स को टीके लगाना है। इसके बाद दूसरे डोज की तैयारी करना है। फिर फ्रंट लाइन वारियर्स के बाद आम 50 साल के ऊपर वालों का नंबर आएगा, इसलिए अगले तीन दिन में बचे 10585 कर्मचारियों को सेंटर पहुंचकर हल हाल में टीके लगवा लेना चाहिए क्योंकि बाद में मौका नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी इन्हें 29 सेंटरों पर रोज 2400 से अधिक लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 8468 हैल्थ वर्कर्स को टीके लगने थे लेकिन 6923 को ही लग पाए। 1089 पहुंचे नहीं और 456 ने लगवाने से इनकार कर दिया।

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