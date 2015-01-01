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कोरोना:12 दिन में 24256 की करनी थी जांच, हो पाई सिर्फ 14605 की

बिलासपुर4 घंटे पहले
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  • त्योहार में कोरोना जांच कराने कम पहुंच रहे संदेही

बिलासपुर स्वास्थ्य विभाग कोरोना जांच का लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहा है। हर दिन जिला सैंपल लेने के टारगेट में पिछड़ रहा है। नवंबर के 12 दिन में 24256 लोगों के सैंपल लेने थे। लेकिन सिर्फ 14605 सैंपल ही ले पाए, यानी 60.21 फीसदी लोग ही जांच कराने पहुंचे। 39.79 फीसदी यानी 9651 लोग जांच कराने से नहीं पहुंचे। जिले में 10 सरकारी और 4 निजी जांच सेंटर संचालित हो रहे हैं। सरकारी में निशुल्क जांच होने के बावजूद लोग जांच नहीं करा रहे इस कारण स्वास्थ्य विभाग का जांच अधर में लटका है। जिम्मेदारी अफसरों से जांच कम होने का कारण पूछा तो उन्होंने त्योहार का हवाला दिया। कोरोना के जिला सर्विलेंस अधिकारी डॉक्टर बीके वैष्णव ने कहा कि अभी त्योहारी सीजन चल रहा है। लोगों को डर है कि वे अगर पॉजिटिव आ जाएंगे तो उन्हें 17 दिन के लिए घरों या फिर अस्पताल में भर्ती कर दिया जाएगा। जिसके कारण वे जांच कराने नहीं आ रहे हैं। सर्विलेंस अधिकारी के बयान से जाहिर हो रहा है कि सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार से पीड़ित संदेही घर पर छिपे बैठे हैं या फिर बाजार में कोरोना फैला रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ऐसे लोगों से अपील कर रहा है कि अगर आपको कोरोना का संदेह है तो तत्काल जांच कराएं ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे।

एक दिन भी टारगेट पूरा नहीं कर पाया विभाग
एक से पांच नवंबर तक स्वास्थ्य विभाग को शासन से टारगेट मिला था कि हर दिन 1620 लोगों के सैंपल लेने हैं। इनमें आरटीपीसीआर, एंटीजन, ट्रू नेट शामिल हैं, लेकिन विभाग के कर्मचारी एक भी दिन एक टारगेट को पूरा नहीं कर पाए। किसी दिन 800 तो किसी दिन 1000 से अधिक जांच की गई। सबसे ज्यादा 1247 लोगों की जांच चार नवंबर को हुई। 6 नवंबर शासन ने टारगेट को बढ़ाकर 2313 कर दिन यानी हर दिन विभाग को 2313 लोगों की जांच करने कहा गया। विभाग पहले ही जांच के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहा था यहां टारगेट बढ़ जाने से उनकी मुसीबतें और बढ़ गईं। 6 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक 16156 लोगों की जांच करनी थी लेकिन 9131 लोगों की जांच ही हो पाई। यानी एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब लक्ष्य पूरा हो गया हो।

136 नए पॉजिटिव, 129 ठीक हुए, राहत कोई मौत नहीं
गु़रुवार को 136 नए मरीज मिलते ही कुल मरीजों की संख्या 14175 हो गई। सबसे ज्यादा 85 मरीज शहर में मिले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से 42 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इधर 129 लाेग डिस्चार्ज हुए तो ठीक हाेने वालों की संख्या 13129 हो गई। राहत की खबर है कि जिले में कोरोना पीड़ित किसी मरीज की मौत नहीं हुई। कुल मौत के आंकड़े 235 पर ही थमे रहे। हालांकि शहर के अस्पतालों में तीन मरीजों ने दम तोड़ा। तीनों बाहरी जिले के हैं। कोरिया के चिरमिरी निवासी 59 वर्षीय आरएस कुमार की अपोलो में मौत हो गई। कोरबा के 35 वर्षीय सुख-रावर ने सिम्स में दम तोड़ दिया। सिम्स में बलौदा बाजार के रहने वाली 70 साल की कुमारी बाई मिलन ने अंतिम सांस ली है। तीनों मृतक बाहर के निवासी हैं।

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