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कोरोना:60 नए मरीज, 114 ठीक हुए

बिलासपुर4 घंटे पहले
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जिले में गुरुवार को 60 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, सरकारी कर्मचारी सहित सहित अन्य लोग कोविड की चपेट में आए हैं। शहर के साकेत अपार्टमेंट अग्रसेन चौक, सिरगिट्‌टी, नेहरू नगर, रेलवे कालोनी, रिवर व्यू, शुभम विहार, गीतांजलि सिटी, अमोरा, किरारी, पंजाबी कालोनी, आरबी अस्पताल, कोटा, जबड़ापारा,सरकंडा, न्यू लोको कालोनी, मसानगंज, विद्युत नगर, रामा वैली कालोनी, नेचर सिटी, हाउसिंग बोर्ड परसदा, रामा लाइफ सिटी सहित 20 से ज्यादा इलाकों में 47 मरीजों की पहचान हुई है। अगस्त के बाद नवंबर में इतनी कम संख्या में मरीज मिले हैं। सितंबर और अक्टूबर में एक भी दिन इतने कम मरीज नहीं मिले। नए रोगियों को मिलाकर अब कुल मरीजों की संख्या 13396 हो गई है।

हफ्ते में दो दिन होगा घर-घर सर्वे
कोरोना संक्रमितों को खोजने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान के तहत सप्ताह में दो दिन मितानिन घर-घर जाकर सर्वे करेंगी। इस दौरान कोई कोरोना संदेही मिलने पर सैंपलिंग की व्यवस्था की जाएगी। जिले में कोरोना संक्रमण के मामले धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं। अब स्वास्थ्य विभाग ने फिर से घर-घर सर्वे कर संक्रमितों को खोजने का निर्णय लिया है।

शहर के अस्पतालों में दो की मौत
शहर के अस्पतालों में गुरुवार को कोरोना पीड़ित दो मरीजों ने दम तोड़ा। मृतकों में एक जिले का निवासी है तो दूसरा बाहरी जिले का है। जिले में हुई एक मौत को जोड़कर अब दम तोड़ने वालों की संख्या 229 पहुंच गई। अपोलो अस्पताल में अज्ञेय नगर में रहने वाली 46 वर्षीय बुला विश्वास की इलाज के दौरान शाम साढ़े छह बजे मौत हो गई। इधर आरबी अस्पताल में सारथी माेहल्ले में रहने वाले 60 साल के मनराखन लाल सारथी ने इलाज के दौरान अंतिम सांस ली है।

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