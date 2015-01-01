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कोराेना इफेक्ट:कोविड अस्पताल में 70 मरीजों की मौत, सबसे ज्यादा शुगर और बीपी के 38 रोगियों ने तोड़ा दम, 51 से 60 साल वालों को ज्यादा खतरा

बिलासपुर4 घंटे पहले
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  • 174 दिन में 1338 कोरोना संक्रमित इलाज के लिए भर्ती, बीमारों पर संक्रमण का प्रभाव ज्यादा

174 दिन पहले शहर में संभागीय कोविड अस्पताल की शुरुआत हुई थी। जिला अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में चल रहे इस अस्पताल में बिलासपुर संभाग के कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। 15 मई को शुरू हुए अस्पताल में अब तक 1338 मरीज भर्ती हुए। 70 मरीज दम तोड़ चुके हैं। 48 गंभीर मरीजों को यहां से रेफर कर दिया गया। जिन 70 मरीजों की मौत हुई है उनमें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के 38 मरीज शामिल हैं। सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर और डायबिटीज मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। कोविड अस्पताल से मिले आंकड़े बता रहे कि बीपी और शुगर के मरीजों के लिए कोरोना ज्यादा खतरनाक है। इसके अलावा 16 ऐसे मरीजों की मौत हुई है। जिन्हें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों बीमारियों थीं। हृदय की बीमारी और किडनी की बीमारी से चार-चार मरीजों की मौत हुई है। लकवा पीड़ित पांच मरीजों ने दम तोड़ा है। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता का कहना है कि जिन मरीजों को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का बीमारी रहती उन्हें कोरोना वायरस ज्यादा खतरा रहता है। क्योंकि वायरस जब इनके शरीर के भीतर पहुंच जाता है, तो खून में थक्के जमाने लगता है। जिसके कारण इन मरीजों के महत्वपूर्ण अंग काम करना बंद कर देते हैं और अचानक से इनकी मौत हो जाती है।

युवाओं पर कोरोना का प्रभाव कम, एक की मौत
कोविड अस्पताल में सबसे ज्यादा मौत 51 से 60 साल वाले मरीजों की हुई है। इस उम्र के 29 मरीजों ने दम तोड़ा है। वहीं 61 से 70 साल वाले 18 मरीजों की मौत हुई है। 41 से 50 साल वाले 12, 31 से 40 साल वाले आठ मरीजों ने अंतिम सांस ली है। 25 से 30 साल में सिर्फ एक मरीज की मौत हुई है। वहीं 80 साल से अधिक वालों में दो लोगों ने दम तोड़ा है।

रात दो बजे से सुबह आठ बजे के बीच में सबसे ज्यादा 28 मरीजों की मौत : अस्पताल में चार शिफ्ट में अलग-अलग डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इलाज के अभाव में दम तोड़ने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ रही थी। शाम आठ बजे से रात दो बजे तक अब तक 23 मरीजों की मौत हुई है। रात दो बजे से सुबह आठ बजे तक सबसे ज्यादा 28 ने दम तोड़ा है। वहीं सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक 9 मरीजों ने अंतिम सांस ली है। दोपहर दो बजे से शाम आठ बजे तक 12 मरीजों का निधन हुआ है। सबसे ज्यादा मौतों रात दो बजे के बाद वाली शिफ्ट में हुई है।

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