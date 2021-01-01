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खुलासा:घटिया निर्माण के चलते 7.10 करोड़ का चांटापारा एनीकट अनुपयोगी साबित, ईएनसी की जांच में तीन इंजीनियर-दो ठेकेदार दोषी

बिलासपुरएक घंटा पहलेलेखक: संजय मिश्रा
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बेलगहना के पास जलसंसाधन विभाग के चांटापारा एनीकट का क्षतिग्रस्त हिस्सा। - Dainik Bhaskar
बेलगहना के पास जलसंसाधन विभाग के चांटापारा एनीकट का क्षतिग्रस्त हिस्सा।
  • आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में पहले ही चल रहा है प्रकरण

चांटापारा एनीकट के घटिया निर्माण के मामले में ईएनसी की जांच रिपोर्ट में विभागीय अमला और ठेकेदार दोनों को बराबर का दोषी माना गया है। ठेकेदार की पूर्व में 30 लाख 23 हजार 459 रुपए की वसूली की गई लेकिन जांच रिपोर्ट खुलासे के बाद बचे साढ़े छह करोड़ रुपए से अधिक की वसूली पर अफसर और सरकार दोनों की चुप्पी है। एक्सपर्ट बताते हैं कि जांच रिपोर्ट के आधार पर विभागीय अमला व संबंधित निर्माण एजेंसी दोनों से ही बची 50-50 राशि की वसूली होने का प्रावधान है।

रिटायर्ड कार्यपालन अभियंता वीके पांडे ने कहा कि ऐसी हालत में प्रावधानों के अनुसार विभाग में 50 फीसदी राशि वसूली के लिए कार्यपालन अभियंता,एसडीओ व सब इंजीनियर सभी जिम्मेदार हैं। कार्यपालन अभियंता 10 फीसदी जबकि एसडीओ व सब इंजीनियर 45-45 फीसदी के जिम्मेदार होते हैं। वसूली के लिए भी यही प्रक्रिया है। क्षति भरपाई के लिए 50 फीसदी वसूली निर्माण एजेंसियों से होनी चाहिए। ईएनसी जयंत पवार ने अन्य सदस्याें के साथ 27 नवंबर को एनीकट के घटिया निर्माण की जांच की धी।

जांच टीम में मुख्य अभियंता अजय सोमावार,अधीक्षण अभियंता अरूण बड़िये,अधीक्षण अभियंता उड़नदस्ता आरके इंदवार,कार्यपालन अभियंता उड़नदस्ता ओपी चंदेल, कार्यपालन अभियंता कोटा अशोक तिवारी, सहायक अभियंता उड़नदस्ता आरपी गुप्ता और अनुविभागीय अधिकारी आरके सक्सेना शामिल थे। अनुविभागीय अधिकारी जीके फतनानी, उपअभियंता एलपी चंद्रा, उपअभियंता कमलेश्वर सिंह को निलंबित कर शासन के आदेश पर 26 फरवरी 2018 को बहाल कर दिया गया।

वसूली के सवाल पर मंत्री ने कहा नहीं देखी है फाइल : विधानसभा में चांटापारा एनीकट की जांच ईएनसी से कराने की घोषणा के बाद विभागीय मंत्री रविंद्र चौबे ने जांच रिपोर्ट पूरी होने पर कहा कि उन्होंने अभी जांच रिपोर्ट की फाइल नहीं देखी है। फाइल देखने के बाद ही वे बता पाएंगे।

इस तरह हुई एनीकट की बर्बादी

  • 25 मई 2014 को एनीकट का प्रोटेक्शन वॉल फ्लोर क्षतिग्रस्त हुआ।
  • वर्ष 2015 में अतिवृष्टि के दौरान एनीकट का मध्य भाग आरडी 20 मीटर से 60 मीटर व डाउनस्ट्रीम फ्लोर सिस्टर्न क्षतिग्रस्त हुआ।
  • फर्म ने काम करने से इंकार किया, फिर से टेंडर कराया गया।
  • मरम्मत का काम पुवई इंजीनियरिंग से 3 जून 2016 को पूरा कराया गया।
  • मरम्मत पर 40 लाख 44 हजार रुपए खर्च हुआ।
  • वर्ष 2016 में फिर से एनीकट क्षतिग्रस्त हो गया।

इसके पहले भी हो चुकी है वसूली : सल्का डायवर्सन प्रोजेक्ट मे एसआर कंस्ट्रक्शन से कार्य में अनियमितता और अधूरे निर्माण पर 40 लाख रुपए की वसूली की गई थी।

3 साल में हुआ निर्माण : चांटापारा एनीकट के निर्माण के लिए 7.50 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई । इसका निर्माण सैनिक माइनिंग एंड एलाइड सर्विस कोरबा ने किया। इसका वर्कआर्डर 19 फरवरी 2010 को जारी किया गया तथा 25 मार्च 2013 को काम पूरा हो गया था।

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