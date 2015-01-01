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महामारी:कोरोना के 79 मरीज मिले संक्रमित तो 68 हुए डिस्चार्ज

बिलासपुर3 घंटे पहले
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गुरुवार को कोरोना संक्रमित 79 मरीज सामने आए वहीं 68 मरीज ठीक भी हुए। बुधवार को भी मरीजों को मिलने का आंकड़ा 100 के नीचे ही रहा था और सिर्फ 97 मरीज मिले थे। यह संख्या इंगित करती है कि बिलासपुर में कोरोना के जो मरीज मिल रहे हैं या तो बाहर से आ रहे हैं या फिर किसी पॉजिटिव के आने के बाद उनको इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। कोरोना संक्रमित जो 79 मरीज गुरुवार को सामने आए उनको मिलाकर अब जिले में संक्रमित कुल संख्या 17844 तक पहुंच गई है। वही जो 68 मरीज ठीक हुए हैं अगर ठीक होने वालों की संख्या की बात करें तो यह आंकड़ा 16 हजार 705 मरीजों तक की संख्या पर पहुंच गई है।

कोरोना से एक मौत
कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद किम्स अस्पताल में इलाज करा रही 52 वर्षीय महिला की बुधवार की रात मौत हो गई। इस मौत को मिलाकर कोरोना से दम तोड़ने वाले मरीजों की संख्या 269 हो गई है। यदुनंदन नगर तिफरा में रहने वाली केलम रामादेवी को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद इलाज के लिए किम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बुधवार की रात उन्होंने अंतिम सांस ली।

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