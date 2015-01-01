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आयोजन:सरकार के 2 साल पूरे होने पर 80 वरिष्ठ कांग्रेसियों का किया गया सम्मान

बिलासपुर3 घंटे पहले
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छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर जिला शहर कांग्रेस कमेटी और ब्लाॅक कांग्रेस कमेटियों के द्वारा कांग्रेस भवन में “ जन सम्मान समारोह “ का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में 80 वरिष्ठ कांग्रेस जनों का सम्मान किया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव और शहर अध्यक्ष प्रमोद नायक ने कहा कि दो वर्ष पूर्व खाली कोष और 50 हजार करोड़ के ऋण का तोहफा भाजपा सरकार ने दिया था। भाजपा के 15 वर्षों के भ्रष्टाचार और अनियोजित कार्यक्रमों अमीर धरती की जनता गरीब हो गई थी किन्तु मुख्यमंत्री के योजनाबद्ध कार्यक्रमों ने जहां छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों सहित सभी के लिए आर्थिक कार्यक्रम चलाया। समारोह में ग्रामीण अध्यक्ष विजय केशरवानी, महापौर रामशरण यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, पूर्व बीडीए अध्यक्ष अनिल टाह, पूर्व महापौर वाणी राव, प्रदेश प्रवक्ता अभय नारायण राय, सभापति शेख नजीरुद्दीन के अलावा अनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। इन्हें किया गया सम्मानित: प्रमुख रूप से सैय्यद जफर अली, माधव ओत्तालवार, हरीश तिवारी, विनोद शर्मा, रामाश्रय कश्यप, त्रिभुवन कश्यप, चन्द्र प्रकाश देवरस, बद्री जायसवाल, कांता सिन्हा, आमना खान, रुद्र नारायण गुप्ता, आबिद अली, नरेंद्र रामटेके, किशोरी लाल गुप्ता, श्याम कश्यप, अकबर अली, पंचराम सूर्यवंशी, मोती कुर्रे, तरुणा शर्मा, शिवा मुदलियार, गणेश रजक, वीरेंद्र सोमावार, सारंग राव, सुखबली सारथी, निधि शुक्ला, भरत प्रजापति, इकबाल हुसैन, मंगलू अहिरवार, जितेंद्र पांडेय, सावित्री जायसवाल, विमला तिवारी, महेश कश्यप, कीर्तन सिंह, शिव शंकर बोले, अरुण जोशी, दुलारी प्रजापति, उमेश केसरी, लखन लाल वर्मा, सुदेश दुबे, बलराम सिंह ठाकुर, रामचरन धुरी, भगेल राम, घनाराम लुनिया, सुखीराम यादव, मो शरीफ, शेख यूसुफ, बजरंग बंजारे, भूपेंद्र शर्मा, कुंती वरकड़े, अनिता श्रीवास, भागीरथी यादव, कमला मिश्रा, रजनी साहू, संजय जायसवाल, रमेश गुप्ता, प्रकाश देवांगन, प्रेमा मानिकपुरी, सुरेश दास, सविता सोंधिया, गोविंद यादव, आलम खान, गोली यादव, अमीर यादव, सैय्यद हुसैन, प्रेम लाल, मुरली रॉव, शेखर वजीर, अनिता शेखर, सुजीत बेरिया, अंजलि मंगराज, सरजू समुद्रे का सम्मान किया गया।

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