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वारदात:घर में घुसकर महिला से मारपीट तोड़फोड़, बेटे पर जानलेवा हमला

बिलासपुर5 घंटे पहले
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दरवाजा तोड़कर महिला के घर में घुसे बाइक सवारों ने उसके साथ मारपीट की और सामान को नुकसान पहुंचाया। युवकों ने महिला के बेटे पर बैडमिंटन खेलने के दौरान दादागिरी करने का आरोप लगाते हुए ईंट से हमला कर दिया। घटना तोरवा क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी युवकों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है। देवरीखुर्द निवासी रणिता निषाद पति जोहन प्रसाद निषाद आंगनबाड़ी में सहायिका है। गुरुवार को वह घर में खाना बना रही थी। उसका पति जोहन प्रसाद टीवी देख रहा था। रात करीब 8.30 बजे उसके घर के मेनगेट तोड़कर इमरान खान, संजय मानिकपुरी, अमित ताती और शाबिर अली भीतर घुस आए और गाली गलौज करते हुए महिला के बेटे शुभम के बारे में पूछने लगे। उन्होंने घर का सोफा पटककर तोड़ दिया। महिला से कहा कि उसका बेटा शुभम बैडमिंटन खेलते समय खूब दादागिरी किया है और भागकर घर में आकर छिपा है। उसे बाहर निकालने के लिए कहने लगे। उसी समय शुभम घर आया तो उस पर ईंट,पत्थर से हमला कर दिया।

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