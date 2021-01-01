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रंजिश:युवक ने पेट्रोल डालकर दुकान में लगा दी आग, सामान खाक

बिलासपुर5 घंटे पहले
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पुरानी रंजिश के चलते किराना दुकान में पेट्रोल डालकर युवक ने आग लगा दी। इससे भीतर का पूरा सामान जल गया। घटना सिरगिट्टी क्षेत्र की है। तिफरा मन्नाडोल निवासी संतोष सिंह ठाकुर पिता ज्ञान सिंह ठाकुर अपने मकान के सामने ही दर्जी का काम करते हैं। साथ में उनकी किराने की दुकान भी हैं। बुधवार 3 फरवरी की सुबह करीब 6 बजे वे घर में सो रहे थे। उनकी पत्नी शिवरानी व बेटी दीपिका दुकान में थीं। इसी बीच मोहल्ले का योगेंद्र ध्रुव बोतल में पेट्रोल लेकर पहुंचा और पुरानी रंजिश के चलते उसने दुकान में पेट्रोल डालकर माचिस से आग लगा दी। इससे पूरा सामान जल गया। दुकान में दूसरे की शादी के कपड़े और किराना सामान रखा था। सब कुछ एक साथ जल गया। पत्नी व बेटी के शोर मचाने पर युवक वहां से भाग गया। लोग अपने घरों से निकले और पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास किया पर सफलता नहीं मिली। दुकानदार के अनुसार वहां करीब 70 हजार रुपए का सामान रखा था।

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