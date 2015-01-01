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वारदात:अपने पति के साथ बहस करने पर महिला को उसके जेठ ने पीटा, पत्थर फेंककर मारा

बिलासपुर5 घंटे पहले
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घर में पति-पत्नी के बीच झगड़ा चल रहा था। इस बीच महिला का जेठ आया और अपने भाई के साथ बहस करने का आरोप लगाकर उसकी पिटाई कर दी। वह भीतर भागी तो पत्थर फेंककर मारा। महिला के सिर में चोट लगी है। पुलिस ने उसके खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। मंगला निवासी प्रिया तिवारी पति सतीश तिवारी 36 वर्ष का महर्षि स्कूल के पास घर है। गुरुवार की रात करीब 10 बजे उनके पति सतीश तिवारी शराब पीकर घर आए थे जिसके कारण दोनों का झगड़ा चल रहा था। उनके घर के करीब ही प्रिया के जेठ संजय तिवारी का भी मकान है। वह अपनी बहू के घर आए और अपने भाई के साथ बहस करने पर गालियां देने लगे। उसने अपने बहू का गला पकड़ लिया और मारपीट शुरू कर दी।

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